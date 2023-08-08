رينارد يقترب من إنجاز تاريخي بعد فوز فرنسا ضد المغرب

يقترب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب فرنسا للسيدات من تحقيق إنجاز مميز له، وذلك بعد فوز فرنسا ضد المغرب عصر اليوم برباعية دون رد في ثمن نهائي كأس العالم للسيدات والمقام حاليًّا في أستراليا ونيوزلاندا.

ويتطلع رينارد لقيادة منتخب فرنسا للسيدات للفوز بأول لقب في تاريخهن في كأس العالم للسيدات، حيث أُقيمت من قبل 8 نسخ في البطولة فاز منتخب أمريكا باللقب 4 مرات ومنتخب ألمانيا مرتين ومنتخب اليابان مرة ومنتخب النرويج مرة.

فرنسا ضد المغرب

وخلال مباراة فرنسا ضد المغرب، كان المنتخب الفرنسي أحرز 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من كاديوياتو دياني وكنزا دالي وأوجيني لو سومر في الدقائق الـ 15 و20 و23.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الفرنسي هدفًا رابعًا عبر اللاعبة لو سومر في الدقيقة الـ 70.

وقبل مباراة فرنسا والمغرب، كانت مباريات دور ثمن النهائي في مونديال السيدات انتهت بفوز إسبانيا على سويسرا بخماسية لهدف، بينما فاز المنتخب الياباني على النرويج بثلاثية لهدف.

وفاز المنتخب الهولندي على جنوب إفريقيا بثنائية دون رد، أما السويد فتأهلت على حساب منتخب أمريكا، أما المنتخب الإنجليزي فتأهل على حساب منتخب نيجيريا بركلات الجزاء، أما المنتخب الأسترالي ففاز على منتخب الدنمارك بثنائية دون رد.

يذكر أن منتخب فرنسا سيواجه، منتخب أستراليا صاحبة الأرض يوم السبت المقبل، وذلك من أجل التأهل لدور نصف النهائي في البطولة.