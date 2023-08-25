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زائرة تتغنى بحسن استقبال السعوديين: أبشري

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٦ مساءً
زائرة تتغنى بحسن استقبال السعوديين: أبشري
المواطن - فريق التحرير

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يحرص العديد من السياح والزائرين على توثيق تجارب رحلاتهم في السعودية عبر مقاطع فيديو يشاركون بها متابعيهم في حساباتهم بمنصات التواصل، لاسيما مع تميز السعوديين بحسن استقبال زوارهم.

ويتغزل هؤلاء السياح في توثيقاتهم بكرم أبناء المملكة وحُسن استقبال الضيوف، فضلًا عن التطورات الهائلة التي حدثت خلال السنوات الماضية، والتي عززت مكانة السعودية بين دول العالم من حيث جذب السياح.

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وفي هذا السياق، وثقت سيدة مصرية مقطع فيديو تحدثت فيه عن حسن استقبال السعوديين للوافدين خاصة للمصريين.

لا دولة مثل السعودية في حسن الاستقبال

وقالت السيدة في الفيديو المتداول والذي التقطته من أمام المسجد النبوي: إنها تسافر لعديد من الدول بحكم عملها الذي يحتم عليها السفر لبلدان عديدة، الأمر الذي جعلها تلاحظ طريقة استقبال شعب كل دولة ذهبت إليها.

وأضافت السيدة أنه على مستوى العالم أجمع وبدون مجاملة لا يوجد شعب استقبلها مثلما استقبلها الشعب السعودي فهم أهل كرم، ومعاملتهم طيبة مع الجميع خاصة المصريين.

أبشري تذيب القلوب

وذكرت السيدة أن السعوديين لديهم كلمة في قاموس لهجتهم يلبون بها طلبات ضيوفهم تذيب القلب وهي كلمة أبشري مضيفة أنها قبلت منهم البشرى، وأقسمت على أن الدول لو ظلت تدرب شعوبها 100 عام على حسن الاستقبال وإدارة السياحة لكسبت السعودية بشعبها بتفوق شديد.

واختتمت السيدة حديثها بالدعاء لبلاد الحرمين متمنية لها دوام العزة والكرم، وألا يحرمها الله من زيارة هذه الأرض الطيبة.

السعودية على خريطة السياحة العالمية

وتتميّز السعودية بمقوّمات مختلفة صنّفتها في مرتبة متقدمة على خريطة السياحة العالمية، حيث شهدت في السنوات الأخيرة العديد من مظاهر التطور والتي جعلتها محط أنظار ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم وبخاصة في ظل الشهادات الإيجابية التي لا يتردد الزوار في ذكرها وتتعلق بروعة المناظر الطبيعة والآثار، وعراقة وكرم ضيافة السعوديين، وصنعت بطريقة عفوية قوة ناعمة.

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