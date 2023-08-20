زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان بعد مقتل شقيق العروس

تحول حفل زفاف في لبنان إلى ليلة دامية ومأتم، عندما نشب شجار عائلي مساء السبت في منطقة أبي سمراء بمدينة طرابلس، أثناء زفة العروسين، لسبب غريب.

خلاف على نقل العروس

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قال أحد شهود العيان إنه لدى نزول العروس من منزل ذويها وأثناء وصول فرقة الزفة المسؤولة على إدارة الاحتفال في الشارع، قرر شقيق العروس أن تصعد معه في سيارته لنقلها.

ورفض في هذه اللحظات شقيق العريس ما طلبه شقيق العروس فوقع الخلاف الذي تحول إلى شجار ثم تطوّر إلى إطلاق نار نتج عنه مقتل شقيق العروس الذي يدعى مؤمن البيروتي.

انهيار العروس

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد انهيار العروس التي بكت شقيقها في فستانها الأبيض وسط الشارع، حيث استنكر استخدام المواطنين للسلاح الناري بدون رقابة أمنية أو تصاريح.

ونقلت “سكاي نيوز عربية” عن مصادر أمنية أن القوى الأمنية طوقت المنطقة وبدأت بالإجراءات والتوقيفات والتحقيقات اللازمة.