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على عمق 10 كيلومترات

زلزال بقوة 4.5 درجة ضرب خليج البنغال وشعرت به الهند

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ صباحاً
زلزال بقوة 4.5 درجة ضرب خليج البنغال وشعرت به الهند
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بلغت شدته 4.5 درجة على مقياس ريختر منطقة تقع على بعد 150 كيلومترًا شمال بلدة ديجليبور في جزر أندمان ونيكوبار شرق خليج البنغال.

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ووفقًا لما نقلته قناة إن دي تي في الهندية، قال المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند: إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وشعر به سكان الهند الساعة 12:53 (بالتوقيت المحلي للبلاد)”.

ويعد هذا الزلزال هو الثاني بعد مرور عدة أيام قليلة على هزة أرضية أخرى بلغت قوتها 4.3 درجة وضربت الجزيرة ذاتها في الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي، حيث وقعت على عمق 61 كيلومترًا.

 

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