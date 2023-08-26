زلزال بقوة 5 درجات يضرب مقاطعة كوتاباتو الفلبينية

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ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت، مقاطعة كوتاباتو الجنوبية في الفلبين.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن الزلزال وقع على عمق 9 كيلومترات وكان مركزه على بعد 9 كيلومترات من جنوب غربي بلدة سورالا، محذرًا من احتمال وقوع توابع زلزالية وخسائر مادية عقب الزلزال.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية بسبب الزلزال، أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية العنيفة.