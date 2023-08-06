زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مقاطعة سولاويسي بإندونيسيا

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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مقاطعة سولاويسي الوسطى الإندونيسية.
وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 47 كيلومترا من منطقة سيجي بالمقاطعة، وعلى عمق 16 كيلومترا.
ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
وفي 25 يوليو الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات، منطقة نوسا تينجارا الشرقية في إندونيسيا، وكان على عمق 75 كيلومتراً في البحر.
وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم “حلقة النار”، إذ تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.