زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إثيوبيا

كشفت تقارير إعلامية أن زلزالاً بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، إثيوبيا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كوارث طبيعية

وعلى جانب آخر ، كانت أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة قونية التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع علي عمق 7.24 كيلومترات تحت سطح الأرض.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.