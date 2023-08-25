زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب سواحل شمال اليابان

ضرب زلزال بلغت شدته 5.8 درجات على مقياس ريختر منطقة قبالة سواحل سانريكو شمالي اليابان.

عمق 10 كيلومترات

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه اليوم الجمعة، بأن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات.

وأشارت الإذاعة إلى أنه لم يكن هناك تحذيرات من احتمالية وقوع موجات مد عاتية تسونامي إثر الزلزال.

كما أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا من جراء الهزة الأرضية.