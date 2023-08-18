زلزال بقوة 6.1 ريختر يهز كولومبيا

ضرب زلزال قوي العاصمة الكولومبية بوجوتا؛ ما أثار حالة ذعر في أوساط السكان.

وقالت هيئة الرصد الجيولوجي الكولومبية: إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر.. حسبما أفادت قناة “الحرة الأمريكية” مساء أمس الخميس.

واهتزت المباني فيما انطلقت صفارات الإنذار ونزل آلاف السكان إلى الشوارع وسط حالة من الذعر.