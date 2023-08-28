زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بحر بالي بإندونيسيا

أفاد المركز الأوروبي، المتوسطي لعلم الزلازل، بأن زلزال بقوة 7.1 ضرب المنطقة البحرية بجزيرة بالي في إندونيسيا يوم الثلاثاء.

على عمق 518 كيلومتراً

وقال المركز إن مركز الزلزال كان على بُعد 201 كيلومتر شمال ماتارام في إندونيسيا، وعلى عمق 518 كيلومتراً (322 ميل) تحت سطح الأرض.

وفي سياق متصل، ذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في) أن 21 شخصاً أصيبوا وتعرضت 126 بناية لأضرار بعد زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب إقليم شاندونغ في شرق الصين، اليوم الأحد.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وهز ناحية بنغيوان في مدينة دهتشو، مضيفاً أن الزلزال وقع في الساعة 02:33 صباحاً (18:33 بتوقيت غرينتش)، وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وأفاد التلفزيون المركزي، بأن مجموعة سكك حديد الصين قامت بتعليق بعض عمليات القطارات على مسارات تشمل سكك حديد بكين – شنغهاي وبكين -كولون بعد الزلزال.