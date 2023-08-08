زلزال قوته 5.6 درجات يضرب تنزانيا

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أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالًا قوته 5.6 درجات وقع بالقرب من إقليم إيكونجي في تنزانيا اليوم الثلاثاء.
وأردفت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد 124 كيلومترًا شمال غرب عاصمة البلاد دودوما.
في سياق آخر، كان زلزال قد ضرب الصين أول أمس الأحد، بقوة 5.5 في إقليم شاندونج شرق الصين، في ساعة مبكرة صباح الأحد الماضي وأصيب جراء الزلزال 21 شخصًا، وتسبب الزلزال أيضًا في انهيار 126 مبنى، طبقًا لما ذكرته تقارير وسائل الإعلام الرسمية.