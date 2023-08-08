Icon

وزير الخارجية الأمريكي: فاغنر تستغل عدم الاستقرار في النيجر Icon منع عمران خان من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات Icon رينارد يقترب من إنجاز تاريخي بعد فوز فرنسا ضد المغرب Icon 9 حالات تعلق بها الدراسة من حضورية إلى تعليم عن بعد Icon زلزال قوته 5.6 درجات يضرب تنزانيا Icon تراجع في موقف نيجيريا بشأن انقلاب النيجر Icon خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان تمبكتي Icon اعتماد 6 رياضات في دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023 Icon تفوق كاسح لـ الهلال ضد الشباب تاريخيًا Icon السديس: ثقة سامية تحتم بذل المزيد من الجهد لتطوير الشؤون الدينية بالحرمين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
على عمق عشرة كيلومترات

زلزال قوته 5.6 درجات يضرب تنزانيا

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ مساءً
زلزال قوته 5.6 درجات يضرب تنزانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالًا قوته 5.6 درجات وقع بالقرب من إقليم إيكونجي في تنزانيا اليوم الثلاثاء.

زلزال تنزانيا

وأردفت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد 124 كيلومترًا شمال غرب عاصمة البلاد دودوما.

قد يهمّك أيضاً
معاناة نونو سانتو مستمرة ضد الهلال

معاناة نونو سانتو مستمرة ضد الهلال

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة نجران

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة نجران

في سياق آخر، كان زلزال قد ضرب الصين أول أمس الأحد، بقوة 5.5 في إقليم شاندونج شرق الصين، في ساعة مبكرة صباح الأحد الماضي وأصيب جراء الزلزال 21 شخصًا، وتسبب الزلزال أيضًا في انهيار 126 مبنى، طبقًا لما ذكرته تقارير وسائل الإعلام الرسمية.

زلزال بقوة 5 درجات يهز أكبر مدن جنوب إفريقيا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المواهب موجودة وبكثرة في بلادنا فلنعمل على صناعة نجوم جدد
السعودية اليوم

المواهب موجودة وبكثرة في بلادنا فلنعمل على...

السعودية اليوم
الأمن السيبراني: التسجيل في برنامج سايبرك الابتكار مستمر
السعودية اليوم

الأمن السيبراني: التسجيل في برنامج سايبرك الابتكار...

السعودية اليوم
استدعاء 174 سيارة مرسيدس S-CLASS لاحتمالية وقوع حادث
السعودية اليوم

استدعاء 174 سيارة مرسيدس S-CLASS لاحتمالية وقوع...

السعودية اليوم
حملة ترامب الانتخابية أنفقت 40 مليون دولار على مشاكله القانونية
العالم

حملة ترامب الانتخابية أنفقت 40 مليون دولار...

العالم
مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 22.42 نقطة
السوق

مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 22.42 نقطة

السوق
تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن أطلق النار على آخر في الرياض
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن أطلق النار...

السعودية اليوم
العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق محطة الكهرباء بالبصرة
العالم

العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق...

العالم
الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات
السعودية اليوم

الضوابط اللازمة لاختيار مقاعد الأطفال بالسيارات

السعودية اليوم