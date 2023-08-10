زلزال يضرب تركيا للمرة الثانية في يوم واحد

وقعت هزة أرضية بقوة 2.3 درجات على مقياس ريختر في ولاية ملاطية جنوبي تركيا، وفقًا لما ذكرته هيئة إدارة الكوارث الطبيعية.

زلزال تركيا

ولفتت الهيئة إلى أن مركز الهزة يقع في منطقة ييشيل يورت، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وذكر رئيس بلدية ملاطية، صلاح الدين غوركان، في اتصال مع قناة خبر تورك: “حتى الآن لا توجد أية أخبار أو معلومات عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة الأرضية.

وتقع ولاية ملاطية بجوار ولاية كهرمان ماراش التي كانت مركز الزلزالين الكبيرين في شباط الماضي.

وضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، في وقت سابق اليوم الخميس، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.