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بقوة 2.3 درجات على مقياس ريختر

زلزال يضرب تركيا للمرة الثانية في يوم واحد

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
زلزال يضرب تركيا للمرة الثانية في يوم واحد
المواطن - فريق التحرير

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وقعت هزة أرضية بقوة 2.3 درجات على مقياس ريختر في ولاية ملاطية جنوبي تركيا، وفقًا لما ذكرته هيئة إدارة الكوارث الطبيعية.

زلزال تركيا

ولفتت الهيئة إلى أن مركز الهزة يقع في منطقة ييشيل يورت، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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وذكر رئيس بلدية ملاطية، صلاح الدين غوركان، في اتصال مع قناة خبر تورك: “حتى الآن لا توجد أية أخبار أو معلومات عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة الأرضية.

زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش ويثير القلق في تركيا
زلزال

وتقع ولاية ملاطية بجوار ولاية كهرمان ماراش التي كانت مركز الزلزالين الكبيرين في شباط الماضي.

زلزال

وضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، في وقت سابق اليوم الخميس، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.

 

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