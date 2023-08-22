لبنان يتسلم 3 مركبات بحرية من أمريكا ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بثنائية في بولونيا وفاة مخترع الــ بي دي إف مواعيد التسجيل في اختبار التربوي العام للوظائف التعليمية زهراء الجابر تتحدى مرضها بالرسم وتحول المستشفى لمعرض فني ذهبي شبابي: لا أحترم قرار خالد الثنيان بالتفريط في تمبكتي لـ الهلال إسرائيل تقصف أهدافًا على مشارف دمشق محمد العنزي: الهلال ورئيس الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة بصفقة حسان تمبكتي كندا تشن هجومًا على فيسبوك بسبب الحرائق مشهد مؤثر لطالب من الصم يركض فرحًا لمدير الأيتام بعد أول يوم دراسة
لم تستسلم زهراء الجابر لمرضها وفقدها للنطق وهي لا تزال في ريعان شبابها، بل اتخذت من هوايتها للرسم وسيلة تخاطب، وعلاجًا روحانيًّا لها، فحولت غرفتها بالمستشفى إلى معرض فني.
تتلقى الجابر- 19 عامًا- علاجها بأحد المستشفيات بالدمام منذ 8 أشهر، وفقدت النطق بسبب مرضها، حيث ولدت بانحناء في العمود الفقري يضغط على القفص الصدري، ما يسبب ضيق تنفسٍ ونقصًا في الأكسجين، حسبما أفادت قناة العربية.
واجهت الجابر مرضها بكل إيمان ورضا، واستغلت موهبتها في الرسم لتتحول غرفة العناية المركزة بالمستشفى إلى معرض فني بكل أعمالها المبدعة.
بدورهم، بادر طاقم المستشفى بعمل شراكة مع جمعية الثقافة والفنون لافتتاح أول معرض لـ زهراء في البهو الرئيسي للمستشفى بعنوان Zahra Art Gallery، ومن ثم معرض آخر في الجمعية.
#نشرة_الرابعة | شابة سعودية تصارع المرض بالرسم من على سريرها الأبيض @alabdaliam pic.twitter.com/k6ARkSrstj
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 21, 2023