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ولدت بانحناء في العمود الفقري

زهراء الجابر تتحدى مرضها بالرسم وتحول المستشفى لمعرض فني

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ صباحاً
زهراء الجابر تتحدى مرضها بالرسم وتحول المستشفى لمعرض فني
المواطن - فريق التحرير

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لم تستسلم زهراء الجابر لمرضها وفقدها للنطق وهي لا تزال في ريعان شبابها، بل اتخذت من هوايتها للرسم وسيلة تخاطب، وعلاجًا روحانيًّا لها، فحولت غرفتها بالمستشفى إلى معرض فني.

تحدي ومثابرة

تتلقى الجابر- 19 عامًا- علاجها بأحد المستشفيات بالدمام منذ 8 أشهر، وفقدت النطق بسبب مرضها، حيث ولدت بانحناء في العمود الفقري يضغط على القفص الصدري، ما يسبب ضيق تنفسٍ ونقصًا في الأكسجين، حسبما أفادت قناة العربية.

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معرض فني

واجهت الجابر مرضها بكل إيمان ورضا، واستغلت موهبتها في الرسم لتتحول غرفة العناية المركزة بالمستشفى إلى معرض فني بكل أعمالها المبدعة.

بدورهم، بادر طاقم المستشفى بعمل شراكة مع جمعية الثقافة والفنون لافتتاح أول معرض لـ زهراء في البهو الرئيسي للمستشفى بعنوان Zahra Art Gallery، ومن ثم معرض آخر في الجمعية.

 

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