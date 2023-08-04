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الحجز عبر تطبيق نسك حسب الطاقة التشغيلية

زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط أجواء روحانية

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط أجواء روحانية
المواطن - فريق التحرير

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شهد الحرم النبوي الشريف حالة من الازدحام قبل ساعات من رفع أذان صلاة الجمعة، عند الروضة الشريفة، وسط أجواء روحانية مليئة بالأمن والأمان والطمأنينة.

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، حالة الزحام بـ الروضة الشريفة، فيما يرفع الزوار هواتفهم لالتقاط الصور التذكارية.

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حجوزات الروضة

وفي وقت سابق، كشف مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج في وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي ياسر المزيني أن جميع الحجوزات لزيارة الروضة الشريفة مطروحة حسب الطاقة التشغيلية في موقع “نسك”.

وأوضح المزيني في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه يمكن للحجاج الحصول على تصريح زيارة الروضة الشريفة من قبل بعثاتهم، فيما يمكن للمواطن والمقيم الحجز بشكل مباشر في أوقات محددة لهم. وأكد المزيني أنه تم تخصيص أوقات جزئية للزوار والسائحين.

زيارة المسجد النبوي

ويتوافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق منظومة من الخدمات النوعية المقدمة لهم لتسهيل أداء عبادتهم بأمن وأمان.

 

 

 

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