زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط أجواء روحانية

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شهد الحرم النبوي الشريف حالة من الازدحام قبل ساعات من رفع أذان صلاة الجمعة، عند الروضة الشريفة، وسط أجواء روحانية مليئة بالأمن والأمان والطمأنينة.
وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، حالة الزحام بـ الروضة الشريفة، فيما يرفع الزوار هواتفهم لالتقاط الصور التذكارية.
وفي وقت سابق، كشف مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج في وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي ياسر المزيني أن جميع الحجوزات لزيارة الروضة الشريفة مطروحة حسب الطاقة التشغيلية في موقع “نسك”.
وأوضح المزيني في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه يمكن للحجاج الحصول على تصريح زيارة الروضة الشريفة من قبل بعثاتهم، فيما يمكن للمواطن والمقيم الحجز بشكل مباشر في أوقات محددة لهم. وأكد المزيني أنه تم تخصيص أوقات جزئية للزوار والسائحين.
ويتوافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق منظومة من الخدمات النوعية المقدمة لهم لتسهيل أداء عبادتهم بأمن وأمان.
فيديو | "صلّوا على المبعوث فينا رحمةً"
الحرم النبوي.. ازدحام لزوّار الروضة الشريفة وهم يلتقطون الصور التذكارية#الإخبارية pic.twitter.com/qmUFHup9UY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 4, 2023