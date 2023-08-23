زوجة نيمار: السعوديون رائعون ومهذبون

منذ وصول برونا بيانكاردي زوجة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا الوافد الجديد لنادي الهلال وهي تحرص على مشاركة متابعيها كل ما تعيشه وما تكتشفه في المملكة بعد انتقالها للعيش في الرياض.

وظهرت برونا في مقطع فيديو جديد داخل سيارتها برفقة امرأة، وكانت زوجة نيمار تتحدث معها حول أخلاق الشعب السعودي وأبرز ما يميزه قائلة: السعوديون رائعون ومهذبون”.

تلقت نصائح من مواطناتها

وكانت برونا قد كشفت إنها استعانت بمواطنات برازيليات يعشن في السعودية لتقديم نصائح لها حول طبيعة الحياة في الرياض.

مرشد سياحي

وأوضحت بيانكاردي في تصريحات تناقلتها صحف برازيلية: “أنها ستتعاقد مع مرشد سياحي لتكون على اطلاع كامل بالبلد الذي تنوي العيش فيه، لكنها في الوقت الحالي تستعد لوضع مولودها الجديد”.

من مشاهير التواصل

وتعد بيانكاردي من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في عالم الموضة، ويتخطى عدد متابعيها في الـ”إنستجرام” أكثر من سبعة ملايين متابع.

تقديم نيمار

وقدّم نادي الهلال لاعبه الجديد المهاجم البرازيلي نيمار أمام آلاف من الجماهير في الرياض، آخر اللاعبين الكبار المنضمين للدوري السعودي الذي بات مرصعًا بنجوم عالميين.

ووصل نيمار البالغ 31 عامًا مساء الجمعة إلى الرياض واضعًا وشاحًا أزرق اللون بألوان قميص الهلال.