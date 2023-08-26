زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في البوسنة: عالجوها بالملح فوز بشق الأنفس لـ مان يونايتد ضد نوتينغهام فورست فلكية جدة: جمال جوهرة النظام الشمسي تقابل كوكب زحل غدًا جماهير الأهلي تودع رياض بودبوز مضيفة طيران تكشف لغز سقوط طائرة قائد فاغنر الأرصاد: الأحساء والمدينة المنورة تسجلان أعلى حرارة اليوم مفاجأة مدوية في سبب اشتعال حرائق اليونان مواطن في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بالشمالية طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثاني عبر قنوات عين ومنصة مدرستي
كشف عبداللطيف العامر تفاصيل وظروف وفاة زوجته بثينة القباع خلال رحلتهما في شهر العسل بالبوسنة.
وقال العامر في حديث مع قناة “العربية”، إن زوجته لم تكن تعاني من أي مشاكل صحية قبل ذلك، ولكن في اليوم الذي توفيت فيه، وبعد الإفطار شعرت بضعف مفاجئ وخفقان في القلب.
وأكد أنه بالرغم من طلبه الإسعاف، فشل الرد الطبي في البوسنة، وأعطوها فقط ملحًا، ونامت وعندما استفاقت، أبلغته أن الإرهاق لا يزال يتغلب عليها.
وأشار إلى أنه اتصل بالإسعاف ولم يستجب حيث طلب بعدها السفارة لتصل فرق الإنقاذ، لكن الزمن لم يكن في صفهما، حيث توفيت زوجته بعد 8 دقائق فقط من وصول الإسعاف.
وعن أمنية زوجته الراحلة قبل الزواج، أكد أنها كانت ترغب في أداء مناسك العمرة. ورغم أنه قدم لها اقتراحًا بزيارة البوسنة أولًا، فضلت بثينة أن تؤدي العمرة قبل أي سفر آخر، وذهبا الاثنان في يومٍ بعد زفافهما لأداء العمرة، ثم انطلقا في رحلتهما إلى البوسنة.
وأشار إلى زوجته الراحلة أوصته بالعناية بوالديها قبل رحيلها المفجع.
توفيت زوجته في #شهر_العسل..
عبداللطيف العامر زوج #بثينه_القباع: في #البوسنة عالجوها فقط بالملح.. وأوصتني بوالديها قبل وفاتها #السعودية
عبر:
@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/pJEOYeF7Qy
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 26, 2023