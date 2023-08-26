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بعد وفاتها في أول أسبوع بشهر العسل

زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في البوسنة: عالجوها بالملح

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٧ مساءً
زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في البوسنة: عالجوها بالملح
المواطن - فريق التحرير

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كشف عبداللطيف العامر تفاصيل وظروف وفاة زوجته بثينة القباع خلال رحلتهما في شهر العسل بالبوسنة.

تفاصيل الوفاة

وقال العامر في حديث مع قناة “العربية”، إن زوجته لم تكن تعاني من أي مشاكل صحية قبل ذلك، ولكن في اليوم الذي توفيت فيه، وبعد الإفطار شعرت بضعف مفاجئ وخفقان في القلب.

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وأكد أنه بالرغم من طلبه الإسعاف، فشل الرد الطبي في البوسنة، وأعطوها فقط ملحًا، ونامت وعندما استفاقت، أبلغته أن الإرهاق لا يزال يتغلب عليها.

وأشار إلى أنه اتصل بالإسعاف ولم يستجب حيث طلب بعدها السفارة لتصل فرق الإنقاذ، لكن الزمن لم يكن في صفهما، حيث توفيت زوجته بعد 8 دقائق فقط من وصول الإسعاف.

أمنية الزوجة الراحلة

وعن أمنية زوجته الراحلة قبل الزواج، أكد أنها كانت ترغب في أداء مناسك العمرة. ورغم أنه قدم لها اقتراحًا بزيارة البوسنة أولًا، فضلت بثينة أن تؤدي العمرة قبل أي سفر آخر، وذهبا الاثنان في يومٍ بعد زفافهما لأداء العمرة، ثم انطلقا في رحلتهما إلى البوسنة.

وأشار إلى زوجته الراحلة أوصته بالعناية بوالديها قبل رحيلها المفجع.

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