زيادة رأسمال شركة “أماك” إلى 900 مليون ريال

أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك” موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 660 مليون ريال إلى 900 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.

عدد الأسهم بعد الزيادة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم منح سهم واحد مقابل كل 2.75 سهم، ليصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 90 مليون سهم عادي بقيمة مدفوعة بالكامل قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، كما ستتم زيادة رأسمال الشركة من خلال رسملة 240 مليون ريال من بند علاوة إصدار الأسهم.

تاريخ أحقية أسهم المنحة

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى “إيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.