زيلينسكي وزوجته في قمرة قيادة مقاتلة إف 16

صعد الرئيس الأوكراني إلى قمرة قيادة مقاتلة من طراز إف 16 في قاعدة سكريد ستروب الجوية في الدنمارك، بحضور رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، التي أعلنت أنها ستسلم 19 مقاتلة من هذا الطراز إلى كييف.

وظهر زيلينسكي مبتهجًا وهو يصعد إلى قمرة القيادة، ويتفقد المقاتلة، التي كافح لإقناع الدول الغربية لتزويد بلاده بها، لتعديل ميزان القوة مع روسيا.

وقالت فريدريكسن: إن بلادها ستتبرع لأوكرانيا بعدد 19 طائرة مقاتلة إف 16.

أبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أمس الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هولندا والدنمارك ستقدمان طائرات حربية من طراز إف 16 إلى أوكرانيا.

وقال روته، في اجتماع مع زيلينسكي في قاعدة جوية هولندية: إن الطائرات سيتم تسليمها بمجرد استيفاء شروط لم يحددها. جاء هذا الإعلان بعد دقائق من فحص روته وزيلينسكي لطائرتين رماديتين من طراز إف-16 كانتا متوقفتين في حظيرة طائرات بالقاعدة.

All for propaganda!!!

In the Netherlands, Zelensky and his wife were allowed to sit in the cabin of the F-16 plane. pic.twitter.com/JjT8jzd7dD

— Sprinter (@Sprinter99800) August 20, 2023