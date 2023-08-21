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زيلينسكي وزوجته في قمرة قيادة مقاتلة إف 16

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
زيلينسكي وزوجته في قمرة قيادة مقاتلة إف 16
المواطن - فريق التحرير

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صعد الرئيس الأوكراني إلى قمرة قيادة مقاتلة من طراز إف 16 في قاعدة سكريد ستروب الجوية في الدنمارك، بحضور رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، التي أعلنت أنها ستسلم 19 مقاتلة من هذا الطراز إلى كييف.

ظهور زيلينسكي داخل إف 16

وظهر زيلينسكي مبتهجًا وهو يصعد إلى قمرة القيادة، ويتفقد المقاتلة، التي كافح لإقناع الدول الغربية لتزويد بلاده بها، لتعديل ميزان القوة مع روسيا.

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وقالت فريدريكسن: إن بلادها ستتبرع لأوكرانيا بعدد 19 طائرة مقاتلة إف 16.

صفقة مرتقبة

أبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أمس الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هولندا والدنمارك ستقدمان طائرات حربية من طراز إف 16 إلى أوكرانيا.

وقال روته، في اجتماع مع زيلينسكي في قاعدة جوية هولندية: إن الطائرات سيتم تسليمها بمجرد استيفاء شروط لم يحددها. جاء هذا الإعلان بعد دقائق من فحص روته وزيلينسكي لطائرتين رماديتين من طراز إف-16 كانتا متوقفتين في حظيرة طائرات بالقاعدة.

حسم الجدل بشأن طائرات إف 16

جاء العرض بعد يومين من قول هولندا والدنمارك: إن الولايات المتحدة سمحت للدولتين بتسليم طائرات إف 16 أمريكية الصنع إلى أوكرانيا.

ويمثّل إعلان روته أمس أول تعهد فعلي بتسليم طائرات إف 16 للقوات المسلحة الأوكرانية.

رسالة زيلينسكي إلى روسيا

من جهته قال زيلينسكي: إنه توصل إلى اتفاق مع روته لنقل 42 طائرة من طراز إف 16 إلى كييف.

وقال زيلينسكي، عبر تويتر: إن هذه الطائرات سيتم استخدامها في التصدي للقوات الروسية، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة لتعزيز الدرع الجوي لبلاده. وأضاف أن نقل الطائرات الاثنتين والأربعين ليس سوى البداية.

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