زيلينسكي يشكر السعودية لاستضافتها قمة جدة لحل الأزمة في أوكرانيا

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وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشكر إلى السعودية بسبب دورها الرائد في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر، قبل “قمة جدة” والمقرر انعقادها اليوم السبت: “أنا ممتن للمملكة العربية السعودية لاستضافة المحادثات، عقد اجتماع مؤخرا في كوبنهاجن، خطوة بعد خطوة نتحرك نحو القمة العالمية للسلام”.
ووجه الرئيس الأوكراني الشكر لجميع الداعمين لخطة السلام والذين انضموا بالفعل إلى الجهود المشتركة من أجل التنفيذ الكامل لها، مؤكدا على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل عادل وصادق.
وشدد الرئيس الأوكراني، على أن ذلك سيعود بالنفع على جميع دول العالم لأنه سيعني استعادة الاحترام الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.