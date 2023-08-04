زيلينسكي يشيد باستضافة السعودية لاجتماع أوكرانيا

أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، باستضافة المملكة العربية السعودية لاجتماع مستشاري الأمني الوطني لعدد من الدول بجدة لبحث الأزمة الأوكرانية.

وأبدى الرئيس الأوكراني أمله في أن تسفر مخرجات قمة جدة عن حل عادل للأزمة الأوكرانية، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.

اجتماع تشاوري

تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعًا لمُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة يوم غد السبت 18 محرم 1445هـ الموافق 5 أغسطس 2023م.

وتأتي استضافة هذا الاجتماع استمرارًا للمبادرات الانسانية والجهود التي بذلها في هذا الإطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والاتصالات التي أجراها سموه- حفظه الله- مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، وابداء سموه استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.