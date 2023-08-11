زي عامل النظافة في دبي يثير الجدل

أثارت صورة عامل النظافة المتداولة على منصة إكس في مدينة دبي، حالة من الجدل بين المتابعين، إذ حمل الزي مسمًى جديدًا على الأذهان وهو مهندس نظافة بدلًا من عامل نظافة.

في السياق ذاته، رصدت صحيفة “المواطن” تفاعلًا واسعًا عبر منصة التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لتغيير المسمى، ووسط تباين واضح في الآراء، لم توضح بلدية دبي ما إذا كانت قد غيرت المسمى رسميًا أم لا، حيث جاء حساب بلدية دبي خلوًا من أي إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل.

تباين وتفاعل

بدوره، قال محمد الفيصل، بدلًا من مسمى زبال في بعض الدول: دبي تسمي مهندس نظافة للعاملين في تنظيف الشوارع والأماكن العامة.

وأردفت فاطيما الشيهي: دبي تعلن تغيير اسم مهنة عامل النظافة من زبال إلى مهندس نظافة لتكريم دور هؤلاء الأبطال الذين يحافظون على نظافة مدينتنا الجميلة، شجاعتهم واجتهادهم يستحقون الاعتراف والتقدير، دللوهم بالثناء وقدموا لهم الشكر، الإنسان أولًا، مهندس نظافة.

لقب مهندس

فيما انتقد أحمد الرحيلي، وأعرب عن غضبه من اقتران لقب مهندس بمهنة النظافة، حيث قال: بدلًا من مسمى زبال، دبي تسمي مهندس نظافة للعاملين في تنظيف الشوارع والأماكن العام، سموه أي اسم باستثناء مهندس، المهندس يدرس ٥ سنوات جامعية ليستحق هذا اللقب أو المسمى، لتتفاعل معه جهاد الوطيان قائلة: المفروض دكتور نظافة بس بعد ميكون له خبرة خمس سنوات، كما علق سعد منتقدًا تعليق الرحيلي: وش فيها إذا قالوا يا مهندس، للأسف رأيك هذا فيه استحقار لعمال النظافة حتى تستكثر عليهم كلمة مهندس من باب المجاملة، وأنت ترى فيها إساءة للمهندسين والله طريقة تفكيركم هي الإساءة.

مسمى عامل النظافة

وتابع خليفة: ليش المهندسين زعلانين ويتحرطمون على مسمى مهندس نظافة؟، ما بينقص شي منكم وأشوفه عادي جدًا.

من جانبه، قال م. عبدالله بن سعيد الكعبي: أخي المهندس الزعلان في أمور أساسية في الدنيا وفي أمور فرعية لا تسمن ولا تغني من جوع، نسيت إن هذا العامل يشتغل تحت الشمس في عز الصيف و في برد الشتاء عشان يحافظ على نظافة بلادك ويجمّلها و تارك بلاده و أهله، زعلان عشان سموه مهندس نظافة؟ قل خيرًا أو اصمت، هي كلمة طيبة لا أكثر.

حلول ومقترحات

بدوره، علق د. وليد الزامل أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، قائلًا: لست مع فكرة تسمية عامل النظافة بـ مهندس نظافة، الألقاب لا تمنح مجانًا.

وأضاف الزامل: اقترح وجود كادر يتدرج فيه العامل يبدأ من متدرب ثم عامل نظافة أول ثم مشرف تنظيف ويترقى حتى يصل إلى أخصائي نظافة بحيث يكون ذلك حافزًا على الإبداع والتميز.