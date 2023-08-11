Icon

الرطيان: لا تلقبوني بـ الدكتور فأنا لم أكمل الثانوية العامة Icon انطلاقة دوري روشن تجذب أنظار العالم إلى جدة اليوم Icon تفاصيل برامج جامعة طيبة للدراسات العليا Icon زي عامل النظافة في دبي يثير الجدل Icon محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي Icon الأرصاد تحذر : أمطار غزيرة ورياح نشطة على جازان Icon أبرز أرقام روجر إيبانيز قبل الانتقال للأهلي Icon الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على عسير وجازان والباحة Icon محرز وفيرمينو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع ضد الحزم Icon واشنطن تدعم إكواس بشأن النيجر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
البعض رأى أن الألقاب لا تمنح مجانًا

زي عامل النظافة في دبي يثير الجدل

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
زي عامل النظافة في دبي يثير الجدل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثارت صورة عامل النظافة المتداولة على منصة إكس في مدينة دبي، حالة من الجدل بين المتابعين، إذ حمل الزي مسمًى جديدًا على الأذهان وهو مهندس نظافة بدلًا من عامل نظافة.

في السياق ذاته، رصدت صحيفة “المواطن” تفاعلًا واسعًا عبر منصة التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لتغيير المسمى، ووسط تباين واضح في الآراء، لم توضح بلدية دبي ما إذا كانت قد غيرت المسمى رسميًا أم لا، حيث جاء حساب بلدية دبي خلوًا من أي إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل.

قد يهمّك أيضاً
حليمة بولند تتجاهل انتقادات لقائها مع كريستيانو رونالدو وتتألق بالزي العسيري

حليمة بولند تتجاهل انتقادات لقائها مع كريستيانو رونالدو وتتألق بالزي العسيري

توقعات بازدياد هطول الأمطار بدءًا من الغد على 9 مناطق

توقعات بازدياد هطول الأمطار بدءًا من الغد على 9 مناطق

تباين وتفاعل

بدوره، قال محمد الفيصل، بدلًا من مسمى زبال في بعض الدول: دبي تسمي مهندس نظافة للعاملين في تنظيف الشوارع والأماكن العامة.

وأردفت فاطيما الشيهي: دبي تعلن تغيير اسم مهنة عامل النظافة من زبال إلى مهندس نظافة لتكريم دور هؤلاء الأبطال الذين يحافظون على نظافة مدينتنا الجميلة، شجاعتهم واجتهادهم يستحقون الاعتراف والتقدير، دللوهم بالثناء وقدموا لهم الشكر، الإنسان أولًا، مهندس نظافة.

لقب مهندس

فيما انتقد أحمد الرحيلي، وأعرب عن غضبه من اقتران لقب مهندس بمهنة النظافة، حيث قال: بدلًا من مسمى زبال، دبي تسمي مهندس نظافة للعاملين في تنظيف الشوارع والأماكن العام، سموه أي اسم باستثناء مهندس، المهندس يدرس ٥ سنوات جامعية ليستحق هذا اللقب أو المسمى، لتتفاعل معه جهاد الوطيان قائلة: المفروض دكتور نظافة بس بعد ميكون له خبرة خمس سنوات، كما علق سعد منتقدًا تعليق الرحيلي: وش فيها إذا قالوا يا مهندس، للأسف رأيك هذا فيه استحقار لعمال النظافة حتى تستكثر عليهم كلمة مهندس من باب المجاملة، وأنت ترى فيها إساءة للمهندسين والله طريقة تفكيركم هي الإساءة.

مسمى عامل النظافة

وتابع خليفة: ليش المهندسين زعلانين ويتحرطمون على مسمى مهندس نظافة؟، ما بينقص شي منكم وأشوفه عادي جدًا.

من جانبه، قال م. عبدالله بن سعيد الكعبي: أخي المهندس الزعلان في أمور أساسية في الدنيا وفي أمور فرعية لا تسمن ولا تغني من جوع، نسيت إن هذا العامل يشتغل تحت الشمس في عز الصيف و في برد الشتاء عشان يحافظ على نظافة بلادك ويجمّلها و تارك بلاده و أهله، زعلان عشان سموه مهندس نظافة؟ قل خيرًا أو اصمت، هي كلمة طيبة لا أكثر.

حلول ومقترحات

بدوره، علق د. وليد الزامل أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، قائلًا: لست مع فكرة تسمية عامل النظافة بـ مهندس نظافة، الألقاب لا تمنح مجانًا.

وأضاف الزامل: اقترح وجود كادر يتدرج فيه العامل يبدأ من متدرب ثم عامل نظافة أول ثم مشرف تنظيف ويترقى حتى يصل إلى أخصائي نظافة بحيث يكون ذلك حافزًا على الإبداع والتميز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يراقب نيكولاس بيبي
الرياضة

الهلال يراقب نيكولاس بيبي

الرياضة
قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا
العالم

قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا

العالم
السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي في باكستان
السعودية اليوم

السعودية تودع ملياري دولار لدى البنك المركزي...

السعودية اليوم
نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية
السعودية اليوم

نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب...

السعودية اليوم
انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص حرقًا
العالم

انفجار صهريج وقود بنيجيريا يقتل 8 أشخاص...

العالم
المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة الإفريقية 2063
السعودية اليوم

المستشار قطان: السعودية أول دولة دعمت الأجندة...

السعودية اليوم
خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان تمبكتي
الرياضة

خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان...

الرياضة
حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات
العالم

حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات

العالم