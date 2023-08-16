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أعيد فتح برج إيفل للجمهور بتأخير ساعة

سائحان أمريكيان يبيتان ليلتهما في برج إيفل

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
سائحان أمريكيان يبيتان ليلتهما في برج إيفل
المواطن - فريق التحرير

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أفادت الشرطة الفرنسية بأنه عُثر على سائحين أمريكيين نائمين، صباح الاثنين، في برج إيفل بباريس، حيث بقيا مختبئين منذ الأحد.

سائحان أمريكيان

وبحسب ما أفاد مصدر من الشرطة، وآخر من الشركة المشغلة للموقع، أمس، جرى العثور على السائحين، قبل فتح الموقع أمام الجمهور، خلال جولة لعناصر أمن من الشركة المشغلة لبرج إيفل.

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وتم نقل السائحين إلى مركز الشرطة لاستجوابهما. وقد صرحت الشركة المشغلة للبرج أن السائحين لم يمثلا أي تهديد واضح.

وقد دفع السائحان تذكرة دخول البرج في الساعة 10 و40 دقيقة مساءً، وعبرا الحواجز أثناء نزولهما عبر السلالم، وفق مصادر الشرطة.

برج إيفل
برج إيفل

محاولة انقاذ السائحين

وتحرك عناصر الإطفاء، وبعض أفراد الوحدة المتخصصة التابعة لمجموعة التدخل والاستطلاع في البيئات المحفوفة بالمخاطر، لمحاولة إنقاذ السائحين وإخراجهما بأمان.

وأوضحت النيابة العامة في باريس أن السائحَين بقيا عالقَين في المكان لأنهما كانا مخمورَين، ردًّا على سؤال لوكالة فرانس برس.

وأعيد فتح برج إيفل للجمهور بتأخير ساعة عن الموعد المعتاد، قرابة العاشرة صباحًا.

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