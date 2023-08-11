إخلاء مركز عائم لاحتجاز اللاجئين في بريطانيا بسبب بكتيريا خطيرة سائحة إيطالية تزايد على التمور بـ ريال في بريدة سببان يدفعان النصر للتعاقد مع لويس ألبيرتو الحرب العالمية السادسة في الدمام لقطات لثعبان يلتهم نفسه دخل بائعي التمور بسوق بريدة يصل لـ 100 ألف ريال ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول مدني ضباء يباشر حادث انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها القنوات الناقلة لـ مباراتي اليوم في الدوري الإسباني تلفزيون لبنان يتوقف عن البث المباشر
حظي مقطع فيديو لسائحة إيطالية تزايد على التمور في كرنفال بريدة بمنطقة القصيم، بتفاعل واسع بين رواد منصة إكس.
ووثق مقطع فيديو رصدته قناة الإخبارية قيام البائعين بالترويج لبضاعتهم وإشعال الحماس في نفوس زوار الكرنفال بذكر أعلى سعر وصل إليه التمر.
وأظهر الفيديو وقوف سياح إيطاليين يستمتعون بمشاهدة الباعة الذين ينادون على بضاعتهم، فقامت سائحة منهم بالإشارة بإصبعها برفع السعر ريالًا واحدًا، ووقع المزاد عليها فيما بدت عليها السعادة بأجواء الكرنفال المبهجة.
وانتشر الفيديو بين رواد إكس، ورصدت صحيفة “المواطن” جانبًا من آرائهم.
وقال المواطن إبراهيم المنيف في تعليقه على المقطع: يا سلاااام الردود في المنشن مسالمة ولطيفة وبعضها غزل عاد تخيلوا أنها سعودية وتزايد على التمر ويتم تصويرها والترويج للفيديو خذ لك عاد فيديوهات عن الاختلاط ومقاطع وعظية عن خروج المرأة من بيتها والقابض على الدين كالقابض على الجمرة.
وتابع المعلق محمد الغامدي: والله ياللطافة اللي بالتعليقات مع الإيطالية.. كويس مو سعودية كان صارت علوم ثانية، وزاد صاحب حساب يدعى “د.ح س”: تفاعل ونشاط فريد أثار إعجاب الضيوف الأجانب وجعلهم يزايدون ويشترون، شكرًا لأميرنا المحبوب نبراس هذه النجاحات شكرًا لأمانة المنطقة المخلصة شكرًا لشباب القصيم همم حتى القمم.
فيديو | بفارق ريال.. سائحة إيطالية تزايد على التمور في كرنفال بريدة
عبر مراسل الإخبارية يوسف الحميد #الإخبارية pic.twitter.com/8fN37W22LX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 11, 2023