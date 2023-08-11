سائحة إيطالية تزايد على التمور بـ ريال في بريدة

حظي مقطع فيديو لسائحة إيطالية تزايد على التمور في كرنفال بريدة بمنطقة القصيم، بتفاعل واسع بين رواد منصة إكس.

سعادة السائحة

ووثق مقطع فيديو رصدته قناة الإخبارية قيام البائعين بالترويج لبضاعتهم وإشعال الحماس في نفوس زوار الكرنفال بذكر أعلى سعر وصل إليه التمر.

وأظهر الفيديو وقوف سياح إيطاليين يستمتعون بمشاهدة الباعة الذين ينادون على بضاعتهم، فقامت سائحة منهم بالإشارة بإصبعها برفع السعر ريالًا واحدًا، ووقع المزاد عليها فيما بدت عليها السعادة بأجواء الكرنفال المبهجة.

آراء المعلقين

وانتشر الفيديو بين رواد إكس، ورصدت صحيفة “المواطن” جانبًا من آرائهم.

وقال المواطن إبراهيم المنيف في تعليقه على المقطع: يا سلاااام الردود في المنشن مسالمة ولطيفة وبعضها غزل عاد تخيلوا أنها سعودية وتزايد على التمر ويتم تصويرها والترويج للفيديو خذ لك عاد فيديوهات عن الاختلاط ومقاطع وعظية عن خروج المرأة من بيتها والقابض على الدين كالقابض على الجمرة.

تفاعل ونشاط

وتابع المعلق محمد الغامدي: والله ياللطافة اللي بالتعليقات مع الإيطالية.. كويس مو سعودية كان صارت علوم ثانية، وزاد صاحب حساب يدعى “د.ح س”: تفاعل ونشاط فريد أثار إعجاب الضيوف الأجانب وجعلهم يزايدون ويشترون، شكرًا لأميرنا المحبوب نبراس هذه النجاحات شكرًا لأمانة المنطقة المخلصة شكرًا لشباب القصيم همم حتى القمم.