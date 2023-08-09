ساديو ماني: الشرطة صعب علينا المباراة وأسعى لإسعاد الجمهور

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أبدى النجم السنغالي ساديو ماني، سعادته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للتأهل إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، مؤكدًا أن طريقة لعب الشرطة العراقي صعبت المباراة.
وقال ساديو ماني خلال تصريحاته لقنوات SSC: “أدينا بشكل جيد الليلة، على الرغم من أن الفريق المنافس صعب علينا المباراة بتكتله الدفاعي، قاتلنا حتى النهاية واستطعنا تحقيق الفوز أمام فريق أجاد التنظيم”.
وعن سرعة انسجامه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قال النجم السنغالي: “أرغب في إسعاد الجمهور؛ وهو السبب ودافعنا للانتصارات”.
وبشأن أي من فريقي الهلال أو الشباب يفضل أن يواجه في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، قال ساديو ماني: “لا أعرف الفريقين بشكل جيد، وبما أنهما وصلا هذه المرحلة فالتأكيد أنهما جيدان”.
وساهم ساديو ماني في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنظيره الشرطة العراقي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية، حيث تسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد.
وضرب الزعيم موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية المقرر إقامته، مساء يوم السبت المقبل، وذلك بعدما نجح في الفوز على الشباب بنتيجة 3/ 1.
🎙ساديو ماني لاعب النصر :
المباراة كانت صعبة منذ البداية ،وأقدّر الجماهير على تشجيعهم
#النصر_الشرطة#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/wXQrGuLbbX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 9, 2023