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بعد تأهل النصر لنهائي كأس الملك سلمان

ساديو ماني: الشرطة صعب علينا المباراة وأسعى لإسعاد الجمهور

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ مساءً
ساديو ماني: الشرطة صعب علينا المباراة وأسعى لإسعاد الجمهور
المواطن - فريق التحرير

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أبدى النجم السنغالي ساديو ماني، سعادته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للتأهل إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، مؤكدًا أن طريقة لعب الشرطة العراقي صعبت المباراة.

تعليق ساديو ماني على الفوز

وقال ساديو ماني خلال تصريحاته لقنوات SSC: “أدينا بشكل جيد الليلة، على الرغم من أن الفريق المنافس صعب علينا المباراة بتكتله الدفاعي، قاتلنا حتى النهاية واستطعنا تحقيق الفوز أمام فريق أجاد التنظيم”.

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وعن سرعة انسجامه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قال النجم السنغالي: “أرغب في إسعاد الجمهور؛ وهو السبب ودافعنا للانتصارات”.

ساديو ماني
ساديو – المصدر @AlNassrFC

وبشأن أي من فريقي الهلال أو الشباب يفضل أن يواجه في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، قال ساديو ماني: “لا أعرف الفريقين بشكل جيد، وبما أنهما وصلا هذه المرحلة فالتأكيد أنهما جيدان”.

وساهم ساديو ماني في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنظيره الشرطة العراقي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية، حيث تسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد.

النصر ضد الشرطة
ساديو – المصدر @UAFAAC

النصر يُلاقي الهلال

وضرب الزعيم موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية المقرر إقامته، مساء يوم السبت المقبل، وذلك بعدما نجح في الفوز على الشباب بنتيجة 3/ 1.

رونالدو وساديو ماني
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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