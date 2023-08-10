ساديو ماني: رفضت الانضمام لـ الأهلي والاتحاد واخترت النصر

كشف السنغالي ساديو ماني نجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، كواليس انضمامه للعالمي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

تعليق ساديو ماني

وقال ماني في تصريحات إعلامية: “فيرمينيو عرض علي الانضمام لـ الأهلي وكذلك فابينيو أراد مني الانضمام لـ الاتحاد، لكنني عندما جئت إلى السعودية اخترت الانضمام إلى النصر”.

وأضاف ماني: “فيرمينيو تحدث معي مرتين أو 3 للانضمام إلى الأهلي لأنهم فاوضوني في البداية، ولكن النصر عندما جاء اخترته على الفور”.

صفقات نارية في الدوري السعودي للمحترفين

وكان نادي الهلال نجح في ضم كل من السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي والبرازيلي مالكوم من نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، أما نادي الاتحاد فتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما من ريال مدريد الإسباني ومواطنه نغولو كانتي من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو لاعب ليفربول السابق، أما النصر فضم السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أليكس تيليس والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ويقودهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجانب تعاقد الأهلي مع البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزي السابق والجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي السابق.

قوة صفقات الدوري السعودي والتي تظهر جميعها للمرة الأولى في موسم 2023/ 2024 ستجمع أنظار العالم لـ الدوري مما يزيد من قيمة التسويقية وتصنيفه بين الدوريات العالمية خلال المستقبل القريب.

وكان الدوري السعودي للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقًا ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا في النسخة الثالثة من المسابقة ثم زاد إلى 16 فريقًا بداية من موسم 2018/ 2019.