ساديو ماني متحديًا أندية دوري روشن: النصر سيفوز باللقب

أكد السنغالي ساديو ماني، نجم نادي النصر، أن فريقه سيقاتل ليكون بطلًا لـ دوري روشن الموسم الجديد 2023/ 2024.

وتحدث ماني على خلفية حفل تدشين الدوري للموسم الجديد الذي انطلق اليوم في جدة: “أنا سعيد بتواجدي في النصر ومتحمس للعمل مع فريقي من أجل الفوز”.

وأضاف ماني: “مع تقديري وتمنياتي بالتوفيق لجميع الأندية لكن النصر سيقاتل للفوز باللقب في الموسم الجديد”.

وانطلق حفل تدشين دوري روشن في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مساء أمس، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي، مع تواجد أبرز نجوم كرة القدم العالميين ضمن برنامج استقطاب نخبة اللاعبين كواحد من المسارات الـ 3 الأساسية لإستراتيجية التحول في الرابطة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وتهدف الإستراتيجية إلى رفع القيمة التسويقية والفنية لـ الدوري لاحتلال مركز متقدم ضمن أقوى 10 دوريات في العالم عبر الاهتمام بتطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية مع استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض في الرابطة مستفيدين من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال.

وكان الدوري السعودي للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقًا ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا في النسخة الثالثة من المسابقة ثم زاد إلى 16 فريقًا بداية من موسم 2018/ 2019.

وسوف يشارك 18 فريقًا في دوري روشن بداية من موسم 2023/ 2024 الذي ينطلق يوم 11 أغسطس الجاري.