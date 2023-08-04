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بعد التأهل بكأس الملك سلمان للأندية

ساديو ماني يؤدي العمرة مع نجوم النصر

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ مساءً
ساديو ماني يؤدي العمرة مع نجوم النصر
المواطن - فريق التحرير

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حرص السنغالي ساديو ماني المنتقل حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على أداء مناسك العمرة، بصبحة عدد من نجوم العالمي.

ساديو ماني يؤدي مناسك العمرة

وتداول رواد موقع “تويتر”، صورًا وفيديو يظهر ساديو ماني وهو يؤدي مناسك العمرة بصحبة عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ومنهم؛ سيكو فوفانا، وليد عبدالله، سلطان الغنام، نواف بوشل وعبدالله مادو.

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ساديو ماني
ماني يؤدي مناسك العمرة

وكان نادي النصر قد نجح مؤخرًا في التعاقد مع ساديو ماني حتى عام 2027، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، بعدما لعب موسم واحد معه، ولم يستطع تكرار نجاحه مع ليفربول.

وشارك ساديو ماني صاحب الـ31 عامًا، للمرة الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالأمس، حيث حل بديلًا خلال مواجهة الزمالك المصري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.

ساديو ماني
ماني – المصدر @AlNassrFC

النصر بكأس الملك سلمان للأندية

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية بتعادل سلبي ضد الشباب، ثم فاز على الاتحاد المنسيتري بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل إيجابيًا مع الزمالك المصري.

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر موعدًا مع الرجاء المغربي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية، حيث تأهل الأخير كمتصدر المجموعة الرابعة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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