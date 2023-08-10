ساديو ماني يقود التشكيل المثالي لكأس الملك سلمان للأندية

تألق النجم السنغالي ساديو ماني مع النصر ضد الشرطة العراقي؛ ليقود التشكيل المثالي لمنافسات الدور نصف النهائي في كأس الملك سلمان للأندية 2023.

ساديو ماني يتألق

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عن التشكيل المثالي للدور نصف النهائي، اليوم الخميس، وشهد تواجد ساديو ماني، بعدما تألق بشكل لافت ونجح في ترك بصمته مع النصر.

ونجح ساديو ماني في الحصول على ركلة الجزاء التي سجل منها كريستيانو رونالدو هدف الفوز، وهدد المرمى بأكثر من فرصة، لتمنحه “سوفاسكور”، أعلى تقييم بـ8.7 درجة، ويقتحم التشكيل المثالي للمرة الأولى في كأس الملك سلمان للأندية.

ورغم خسارة الشباب ضد الهلال بنتيجة 3\1، وتوديعه للبطولة، إلا أن نجمه الأرجنتيني إيفر بانيغا حصل على ثاني أعلى تقييم في نصف النهائي بـ8.6 درجة، يليه زميله الكولومبي غوستافو كويلار بـ8.2 درجة، بعدما سجل هدف فريقه الوحيد.

التشكيل المثالي لنصف النهائي

وجاء التشكيل المثالي لمنافسات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية، كالتالي؛ حارس مرمى النصر، نواف العقيدي، وفي الدفاع؛ ثلاثي العالمي، أليكس تيلس، علي لاجامي وسلطان الغنام، بجانب نجم الهلال، كاليدو كوليبالي.

ويقود وسط وهجوم التشكيلة المثالية كل من؛ ثنائي الشباب، إيفر بانيغا وكويلار، وثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومحمد كنو، وثنائي النصر، مارسيلو بروزوفيتش وساديو ماني.