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النجم السنغالي يقدم مستويات مميزة مع النصر

ساديو ماني ينافس رونالدو وحمدالله في ترتيب هدافي الدوري السعودي

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
ساديو ماني ينافس رونالدو وحمدالله في ترتيب هدافي الدوري السعودي
المواطن - فريق التحرير

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ينافس النجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر كلًا من زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو والمغربي عبدالرزاق حمدالله نجم الاتحاد والبرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم النادي الأهلي على صدارة هداف الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح ماني حتى الآن في تسجيل 3 أهداف في دوري روشن، بواقع هدف في الاتفاق وهدفين في شباك الفتح أمس، متساويًا مع رونالدو وفيرمينو ومالكوم نجم الهلال ولكل منهم 3 أهداف، أما حمدالله فيتواجد في صدارة الهدافين برصيد 4 أهداف.

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مستويات مميزة من ساديو ماني

ماني يقدم مستويات مميزة مع نادي النصر منذ الانضمام له صيف العام الحالي قادمًا من فريق بايرن ميونخ الألماني.

وفي وقت سابق، كشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن اللاعبين الأعلى تقييمًا والتشكيل المثالي لمنافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، وجاء رونالدو في الصدارة بتقييم 10 درجات، بعد تسجيله هاتريك ضد الفتح.

وحصل نجم الهلال، سالم الدوسري على تقييم بـ9.8 درجات، بعد إحرازه ثنائية أمام الرائد، وواصل مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله التواجد بالتشكيل المثالي للمرة الثالثة على التوالي، بعد تسجله ثنائية، ونال تقييم 9.1 درجة.

رونالدو وساديو ماني
رونالدو وساديو – المصدر @AlNassrFC

التشكيل المثالي للجولة الثالثة

واقتحم النجم الفرنسي كريم بنزيما التشكيل المثالي في دوري روشن السعودي للمرة الأولى هذا الموسم، بعد تسجيله لأول أهدافه في المسابقة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وحصل على تقييم 8.6 درجة.

بنزيما - حمدالله - الاتحاد ضد الطائي

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثالثة بدوري روشن، كالتالي؛ حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، إبراهيم سيهيتش، وفي الدفاع؛ جواد الياميق “الوحدة”، محمد جحفلي “الهلال” وفاروق شافعي “ضمك”.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ فيصل فجر “الوحدة”، فرانك كيسي “الأهلي” وسالم الدوسري “الهلال”، وثنائي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله وكريم بنزيما، بجانب نجمي النصر، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

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