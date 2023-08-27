ساعات تفصل محمد صلاح عن التوقيع للاتحاد

بات نجم ليفربول ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، محمد صلاح قريبًا للغاية من التوقيع رسميًا لنادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

صلاح يستعد للفحص الطبي

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد، أن محمد صلاح سوف يُغادر إلى دبي، من أجل إجراء الفحص الطبي، قبل الانضمام رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وفي السياق ذاته، أكد برنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية، وفقًا لمصادره أن محمد صلاح سيخوض آخر مباراة له مع ليفربول اليوم ضد نيوكاسل، ثم يتوجه إلى دبي؛ لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للاتحاد.

كما لفت الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن صلاح أبلغ إدارة نادي ليفربول رسميًا برغبته في الانضمام إلى صفوف الاتحاد هذا الصيف، رغم تمسك المدرب يورغن كلوب باستمراره.

وأكدت تقارير أن نادي ليفربول أبدى موافقته على بيع محمد صلاح، بعد العرض المالي الضخم الذي تقدم به نادي الاتحاد، حيث سيحصل على 60 مليون جنيه إسترليني، و120 مليون للنجم المصري خلال 3 مواسم.

محمد صلاح مع ليفربول

وكان محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من روما، وقاده لحصد العديد من البطولات، ومنها؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويُعد صلاح من أبرز اللاعبين في صفوف ليفربول بالمواسم الأخيرة، وتقدم للمركز الخامس في قائمة الهدافين بتاريخ النادي برصيد 187 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي تراجع للمركز السادس.