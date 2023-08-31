ساعات حاسمة في انتقال كاراسكو للشباب

تعمل إدارة نادي الشباب على حسم صفقة نجم أتلتيكو مدريد، البلجيكي يانيك كاراسكو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشباب يقترب من ضم كاراسكو

وأوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن الساعات المقبلة حاسمة في انتقال كاراسكو إلى صفوف الشباب، خاصة أنه اتفق مع الإدارة على جميع الشروط الشخصية، وحريص على إتمام الصفقة.

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الخميس، إلى أن أتلتيكو مدريد يريد على الحصول على أكبر مبلغ ممكن، مؤكدًا أنه يرغب في معرفة موقف الشباب النهائي بشأن صفقة كاراسكو اليوم.

وأكدت تقارير أن كاراسكو صاحب الـ29 عامًا، متمسك بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، رغم بدء منافسات الدوري الإسباني، واعتماد المدرب دييغو سيميوني عليه كلاعب أساسي.

الشباب بدوري روشن

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بشكل محبط، حيث تعادل أمام الأخدود وضمك بنتيجة 1\1، وخسر بثلاثية ضد الوحدة، وبرباعية أمام النصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الخليج، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.