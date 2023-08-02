Icon

22.7 مليون زائر لفعاليات الترفيه في 120 مدينة سعودية Icon الهلال لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية Icon استمرار التسجيل في حساب المواطن وفق الآلية والضوابط الجديدة Icon مدرب الشباب: مواجهة الغد صعبة ونسعى لخطف بطاقة التأهل Icon سافيتش يمنح الهلال التقدم ضد الوداد Icon تشكيل مباراة الاتحاد والشرطة العراقي Icon الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة اليوم Icon لويس كاسترو: مباراة الزمالك بمثابة النهائي Icon الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر Icon أوسوريو: لن أغير طريقة اللعب والنصر يضم نجومًا مميزين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في كأس الملك سلمان للأندية

سافيتش يمنح الهلال التقدم ضد الوداد

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
سافيتش يمنح الهلال التقدم ضد الوداد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي المغربي، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي

وبدأت مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بشكل سريع، حيث ضغط الأزرق بقوة، أملًا في هز الشباك سريعًا.

قد يهمّك أيضاً
صندوق الاستثمارات العامة يعزز استثماراته في سلطنة عمان

صندوق الاستثمارات العامة يعزز استثماراته في سلطنة عمان

مارسيل كايزر يقود الشباب رسميًا

مارسيل كايزر يقود الشباب رسميًا

الهلال ضد الوداد
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وواصل الزعيم ضغطه، وكاد أن يسجل الهدف الأول عند الدقيقة 19، بعد عرضية مميزة من عبدالله الحمدان، إلا أن تسديدة ميشيل ديلغادو أبعدها حارس المرمى، لتتحول إلى ركلة ركنية.

ورد الفريق المغربي، بهجمة عن طريق زهير المترجي، ولكن عبدالله المعيوف تصدى لها عند الدقيقة 27، قبل أن يحتسب الحكم تسلل، ليواصل الفريقان محاولاتهما في مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي.

الهلال والوداد
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

سافيتش يهز الشباك

وكاد الزعيم أن يفض اشتباك التعادل السلبي برأسية سيرجي سافيتش عند الدقيقة 31، إلا أن القائم تصدى لكرته، وحرمه من هز الشباك، ليواصل الفريق الضغط وسط دفاع مميز من الفريق المغربي.

ونجح سافيتش في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 40، لتشتعل المباراة، بحثًا عن هدف جديد في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي المغربي بتقدم الزعيم بهدف نظيف.

مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم