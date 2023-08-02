سافيتش يمنح الهلال التقدم ضد الوداد

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي المغربي، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي

وبدأت مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بشكل سريع، حيث ضغط الأزرق بقوة، أملًا في هز الشباك سريعًا.

وواصل الزعيم ضغطه، وكاد أن يسجل الهدف الأول عند الدقيقة 19، بعد عرضية مميزة من عبدالله الحمدان، إلا أن تسديدة ميشيل ديلغادو أبعدها حارس المرمى، لتتحول إلى ركلة ركنية.

ورد الفريق المغربي، بهجمة عن طريق زهير المترجي، ولكن عبدالله المعيوف تصدى لها عند الدقيقة 27، قبل أن يحتسب الحكم تسلل، ليواصل الفريقان محاولاتهما في مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي.

سافيتش يهز الشباك

وكاد الزعيم أن يفض اشتباك التعادل السلبي برأسية سيرجي سافيتش عند الدقيقة 31، إلا أن القائم تصدى لكرته، وحرمه من هز الشباك، ليواصل الفريق الضغط وسط دفاع مميز من الفريق المغربي.

ونجح سافيتش في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 40، لتشتعل المباراة، بحثًا عن هدف جديد في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي المغربي بتقدم الزعيم بهدف نظيف.