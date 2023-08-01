46 ضبطية شبو خلال يوليو تسقط 27 مواطنًا و66 مقيمًا ومخالفًا كلوب يكشف ترتيب محمد صلاح بين قادة ليفربول مساعدة الـ1.2 مليار دولار تؤكد استشعار قادة السعودية لحاجة الشعب اليمني حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية تصرف إنساني من كريم بنزيما تجاه طفل بالملعب السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار سفارة الصين تحتفل بمرور 96 عامًا على تأسيس جيش التحرير الشعبي سالم الدوسري: سنقاتل لاستعادة ثقة جماهير الهلال صفقة ساديو ماني تُعجل برحيل نجم نادي النصر أمام الملك سلمان.. عدد من السفراء المعينين يؤدون القسم
قال سالم الدوسري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، إن زملاءه في الفريق هدفهم هو استعادة ثقة جماهير النادي، وذلك تزامنًا مع مواجهة نادي الوداد البيضاوي المغربي في الجولة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وتحدث الدوسري في المؤتمر الصحفي قائلًا: “جاهزون لخوض مواجهة الغد، وكسب اللقاء والتأهل والمباراة صعبة على الفريقين، وسيكسب مواجهة الغد، الفريق الذي سيرتكب أخطاء أقل في الملعب، وما علينا فعله هو تطبيق ما يطلبه منا المدرب”.
وأضاف الدوسري: ” يؤثر الضغط على فريق مثل الهلال، والتأثير يكون إيجابيًا، كونه اعتاد على اللعب تحت الضغط، ونحن في بداية موسم وفي قادم المباريات سنعيد الثقة الكاملة لجماهيرنا”.
وتابع نجم الهلال: ” يعد هبوط مستوى اللاعب أمرًا قد يحدث وعلى اللاعب مواصلة العمل لتفادي هذه المرحلة، وتقديم ما يسعد الجماهير”.
وسبق للهلال والوداد أن تقابلا في 6 مواجهات من قبل حيث فاز الأزرق في 3 مباريات وتعادلا مرتين وفاز الوداد مرة واحدة فقط.