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تزامنًا مع مواجهة نادي الوداد المغربي غدًا

سالم الدوسري: سنقاتل لاستعادة ثقة جماهير الهلال

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
سالم الدوسري: سنقاتل لاستعادة ثقة جماهير الهلال
المواطن - فريق التحرير

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قال سالم الدوسري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، إن زملاءه في الفريق هدفهم هو استعادة ثقة جماهير النادي، وذلك تزامنًا مع مواجهة نادي الوداد البيضاوي المغربي في الجولة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

تعليق سالم الدوسري

وتحدث الدوسري في المؤتمر الصحفي قائلًا: “جاهزون لخوض مواجهة الغد، وكسب اللقاء والتأهل والمباراة صعبة على الفريقين، وسيكسب مواجهة الغد، الفريق الذي سيرتكب أخطاء أقل في الملعب، وما علينا فعله هو تطبيق ما يطلبه منا المدرب”.

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وأضاف الدوسري: ” يؤثر الضغط على فريق مثل الهلال، والتأثير يكون إيجابيًا، كونه اعتاد على اللعب تحت الضغط، ونحن في بداية موسم وفي قادم المباريات سنعيد الثقة الكاملة لجماهيرنا”.

وتابع نجم الهلال: ” يعد هبوط مستوى اللاعب أمرًا قد يحدث وعلى اللاعب مواصلة العمل لتفادي هذه المرحلة، وتقديم ما يسعد الجماهير”.

سالم الدوسري - الهلال والوداد

تاريخ مواجهات الهلال والوداد 

وسبق للهلال والوداد أن تقابلا في 6 مواجهات من قبل حيث فاز الأزرق في 3 مباريات وتعادلا مرتين وفاز الوداد مرة واحدة فقط.

 

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