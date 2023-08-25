سالم الدوسري لجماهير الهلال: الوعد نهاية الموسم

وجه سالم الدوسري، لاعب الهلال، مجموعة من الرسائل لجماهير النادي، وذلك بعد تألقه في مباراة الرائد التي انتهت بفوز الهلال برباعية دون رد في الجولة الثالثة من دوري روشن.

تعليق سالم الدوسري

وقال الدوسري في تصريحات لـ قناة SSC: “أقول للجماهير، الوعد نهاية الموسم وليس اليوم، لأننا اليوم في بداية الموسم، علاقتي دائمًا قوية مع الجماهير، وأقول للمنتقدين وللجماهير أنا لا أسيء لأحد، ما يحدث خارج الملعب يحدث، أنا أركز داخل المستطيل الأخضر، الجماهير لها حق الاستمتاع والمشاهدة من المدرج”.

وأضاف الدوسري: “كما قلت للجماهير انتظروني نهاية الموسم، والقادم سيكون أفضل”.

وكان الدوسري تعرض لانتقادات قوية من جماهير الهلال في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بسبب تراجع مستواه حيث قال خلال إحدى مباريات البطولة العربية: “أنا بشر ولست محرك سيارة حتى يتم انتقادي بهذا الشكل”، فما كان من جماهير الهلال إلا أنها هاجمته وطالبت برحيله.

الهلال ضد الرائد

وفي مباراة الهلال والرائد، سجل اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش أول هدف له في دوري روشن بعد انضمامه لأزرق الرياض في الدقيقة الـ 42 من ضربة رأسية.

وفي الشوط الثاني، سجل الأزرق 3 أهداف عبر كل من سالم الدوسري هدفين في الدقيقتين الـ 56 والـ 70، ثم سجل عبدالله الحمدان الهدف الرابع للأزرق في الدقيقة الـ 90.

أزرق الرياض، أصبح رصيده بعد الفوز 7 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند صفر من النقاط متذيلًا جدول الترتيب.