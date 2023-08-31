ساما: الترخيص لشركة جديدة لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات

​أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” الترخيص لشركة “الحلول المبسطة المالية” لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية.

إجمالي عدد الشركات المرخصة

​وبذلك يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط في المملكة 25 شركة، إضافةً إلى حصول 7 شركات على موافقة أولية.

ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع المدفوعات، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية.

تمكين وتشجيع الابتكار

كذلك تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.