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لويس كاسترو لم يعد بحاجة له

سامي النجعي يقترب من مغادرة النصر

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
سامي النجعي يقترب من مغادرة النصر
المواطن - فريق التحرير

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أصبح النجم سامي النجعي قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك بسبب عدم حاجة المدرب البرتغالي لويس كاسترو لخدماته قبل بداية الموسم الجديد.

وينتظر النصر قدوم العرض لرحيل كل من النجعي وأيمن يحيى حيث لم يقتنع المدرب كاسترو بقدراتهما.

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مسيرة سامي النجعي

ويلعب سامي النجعي صاحب الـ 26 عامًا في النصر منذ عام 2016 حيث سبقه اللعب مع ناديي القادسية وضمك على سبيل الإعارة من أصفر الرياض.

ويسعى نادي النصر إلى تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

سامي النجعي
النجعي – المصدر @AlNassrFC

النصر ضد الشرطة العراقي

وفي سياق آخر، يخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر غدًا، مواجهة قوية ضد الشرطة العراقي في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية، حيث يعتمد المدرب البرتغالي لويس كاسترو على البرازيلي تاليسكا كورقة رابحة للفريق هجوميًا.

وكان النجم البرازيلي طمأن جماهير النصر بالبقاء في صفوف الفريق وعدم التجديد وذلك بعد تداول أسمه للرحيل عن صفوف أصفر الرياض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما أن اللاعب البرازيلي كان مساهمًا في الفوز على الرجاء المغربي في دور ربع النهائي حيث صنع الهدف الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ النصر ضد الشرطة العراقي مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو”.

ويرغب النصر في العبور إلى نهائي البطولة العربية والتتويج بها للحصول على 6 ملايين دولار أمريكي.

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