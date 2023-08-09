سامي ضمن أكبر 100 شركة دفاع عالميًا

كشفت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) عن تصنيفها للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة أكبر 100 شركة دفاع في العالم لعام 2023، حيث تقدمت الشركة 19 مركزًا مقارنة بالعام 2022.

ووفقاً لموقع أخبار الدفاع DefenseNews تقدمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية إلى المركز الـ 79 عالميًا في العام 2023 بعد أن كانت في المركز الـ 98 عالميًا في العام 2022، لتصبح الشركة العربية الوحيدة بين قائمة شركات الدفاع الـ 100 الأولى عالميًا.

إجمالي إيرادات الشركة

وأوضح الموقع أن إجمالي إيرادات الشركة من أنشطة التصنيع الدفاعي بلغت نحو 901 مليون دولار، والتي تشكل نحو 83% من إجمالي إيرادات الشركة في العام 2022 والبالغ نحو مليار دولار.

وتظهر البيانات أن إيرادات الشركة من أنشطة التصنيع الدفاعي سجلت ارتفاعاً نسبته 49% خلال العام 2022 بارتفاعها من نحو 605 مليون دولار في العام 2021 إلى نحو 901 مليون دولار في العام 2022.

شركة الصناعات العسكرية

يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العام وتأسست في مايو 2017، لتعني بتطوير ودعم الصناعات الدفاعية في المملكة وتعزيز اكتفائها الذاتي وتلعب دورًا رئيسياً في توطين 50% من إنفاقها الدفاعي ضمن أبرز مستهدفات رؤية السعودية2030 ، ويطمح الصندوق بأن تكون ضمن أكبر 25 شركة دفاعية في العالم.

وتعد الشركة أبرز إنجازات صندوق الاستثمارات العامة في القطاع التصنيع العسكري، حيث حصلت على 7 مليارات ريال للمشاريع المستقبلية، ووقعت الشركة 10 اتفاقيات كبرى مع وزارة الدفاع، ووافقت على بناء سفن قتالية للقوات البحرية الملكية السعودية، ووقعت اتفاقية مبدئية لإنشاء مشروع مشترك مع شركة بوينج، كما وقعت اتفاقية ترخيص تصنيع مع شركة نمر الرائدة في تصنيع المركبات العسكرية ذات العجلات التي أثبتت كفاءتها في القتال.