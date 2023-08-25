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قائلًا بأن العلاقة بينه وبين اللاعب جيدة للغاية

سانتو عن خلافه مع كريم بنزيما: كلام فارغ !

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
سانتو عن خلافه مع كريم بنزيما: كلام فارغ !
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، حقيقة خلافه مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، وذلك بعد الفوز على نادي الرياض بنتيجة 4/ 0 في الجولة الثالثة من دوري روشن أمس.

حقيقة الخلاف مع كريم بنزيما

وقال سانتو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “هذا كلام فارغ، من يعرفني يعرف أن علاقتي جيدة مع كل اللاعبين، نحن سعداء بوجود كريم معنا وكذلك هو، وأنا أعرف من أين تأتي تلك الأخبار والشائعات”.

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وأضاف سانتو عن المباراة: “قدمنا مباراة جيدة للغاية ونتطلع لما هو قادم، ويجب علينا أن نحقق الفوز في المباريات المقبلة لنا”.

نونو سانتو - كريم بنزيما - الاتحاد

تفاصيل الأزمة قبل نفيها

وكانت تقارير إعلامية قالت أول أمس الأربعاء إن العلاقة متوترة بين نونو سانتو وبنزيما، خاصة أن المدرب البرتغالي أوضح أن النجم الفرنسي لا يُناسب طريقته في اللعب، كما أنه لم يطلب التعاقد معه هذا الصيف.

كما أخبر بنزيما المفاوض السعودي الذي أقنعه بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عدم ارتياحه، وشعوره بمعاملة بطريقة غير احترافية من نونو سانتو، الأمر الذي يُشير إلى احتمالية حدوث أزمة بينهما.

وطلب كريم بنزيما بالحصول على شارة القيادة أمام اللاعبين، وذلك نظرًا لخبرته الكبيرة في الملاعب، وكونه نجم الفريق، حسبما فهم ذلك، إلا أن نونو سانتو رفض، واختار البرازيلي روماينيو ثم أحمد شراحيلي.

وأبدى كريم بنزيما، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، غضبه من هذه الأمور، واجتمع مع المفاوض السعودي، وطالبه بإيجاد حل للمشكلات التي تواجهه مع المدرب البرتغالي.

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