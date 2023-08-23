سانتي أونا: إيمريك لابورت في النصر حتى 2026

تترقب جماهير العالمي الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال نجم مانشستر سيتي، الإسباني إيمريك لابورت إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يضم إيمريك لابورت

وأشار الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، إلى أن إيمريك لابورت وقع على عقود انتقاله إلى صفوف النصر رسميًا، حيث سيُمثله حتى يونيو 2026.

وأكدت تقارير سابقة أن نادي مانشستر سيتي سيحصل على 27 مليون يورو، مقابل رحيل إيمريك لابورت في الميركاتو الصيفي، واتفق اللاعب الإسباني مع إدارة النصر على الحصول على 22 مليون يورو في الموسم.

وكان إيمريك لابورت قد رحل عن فريقه السابق أتلتيك بلباو في يناير عام 2018، لينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي كان يُقدر بـ65 مليون يورو.

النصر يستعد لمواجهة الفتح

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الفتح، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون رصيد، فيما يقع الفتح في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.