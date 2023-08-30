أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن دعم ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته.

دعم ساند

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: الحين إذا تركت العمل لسبب صحي ينصرف لي ساند؟

بدوره، تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ورد على السائل قائلًا: ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته.

أسباب الاستبعاد

وأرفق الحساب أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند، حيث جاءت على النحو التالي: