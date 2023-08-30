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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن دعم ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: الحين إذا تركت العمل لسبب صحي ينصرف لي ساند؟
بدوره، تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ورد على السائل قائلًا: ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته.
وأرفق الحساب أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند، حيث جاءت على النحو التالي: