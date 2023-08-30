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5 أسباب للاستبعاد

ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ صباحاً
ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن دعم ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته.

دعم ساند

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: الحين إذا تركت العمل لسبب صحي ينصرف لي ساند؟

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بدوره، تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ورد على السائل قائلًا: ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته.

أسباب الاستبعاد

وأرفق الحساب أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند، حيث جاءت على النحو التالي:

  • الإفلاس.
  • فصل بموجب المادة 77.
  • إنهاء النشاط.
  • انتهاء العقد، أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل.
  • الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل.

 

 

 

 

 

 

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