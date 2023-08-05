سان جيرمان يواصل استبعاد مبابي!

يواصل نادي باريس سان جيرمان، ضغطه ضد نجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي كيليان مبابي، وذلك على الرغم من قُرب انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الاستبعاد من جولة الفريق

وكان باريس سان جيرمان قد اتخذ قرارًا مفاجئًا ضد كيليان مبابي، حيث قرر استبعاده من قائمة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية، من أجل الضغط عليه للموافقة بالرحيل والتخلي عن مكافأة الولاء أو تجديد التعاقد.

الضغط على مبابي

وذكرت شبكة RMC سبورت: “كيليان سيواصل التدريبات بشكل منفرد مع عودة الفريق إلى مقر التدريبات، يوم الاثنين المقبل، وذلك بعدما أنهى الفريق جولته الصيفية قبل يومين، والتي شهدت غيابه أيضًا”.

وأضافت: “إدارة باريس سان جيرمان لم تحسم موقفها بشأن مشاركة مبابي في مباراة لوريان ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، ومن غير المستبعد أن يجلس على مقاعد البدلاء أو يتم استبعاده نهائيًا، ويتابع اللقاء من المدرجات”.

وتُسيطر حالة من الغموض على مصير المهاجم الفرنسي في الموسم الرياضي الجديد، حيث كانت ترغب الإدارة في عرضه للبيع بعدما رفض تجديد عقده، وتُشير التقارير إلى اتفاق مع ريال مدريد على الانتقال إلى صفوفه.

وأكدت تقارير أن الهلال عرض على مبابي الانضمام إليه لمدة موسم واحد مقابل 200 مليون يورو، بجانب عقود إعلانية وتجارية، واستغلال حقوق الصور بمقابل مالي يصل إلى 700 مليون يورو.