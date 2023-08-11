سببان يدفعان النصر للتعاقد مع لويس ألبيرتو

يضع نادي النصر أنظاره على التعاقد مع اللاعب الإسباني لويس ألبيرتو لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي لاتسيو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شرط لاتسيو لرحيل لويس ألبيرتو

وقال الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” النصر يراقب ألبيرتو واللاعب منح الضوء الأخضر للرحيل، لاتسيو سيسمح له بالرحيل في حال كان العرض مناسبًا”.

ويرغب النصر في ضم ألبيرتو صاحب الـ 30 عامًا وذلك لسببين وهما ” قدرته على صناعة الأهداف وإحرازها بالإضافة إلى تنوعه في اللعب في كل مراكز خط الوسط”.

وكان لويس ألبيرتو انضم إلى لاتسيو في عام 2016 قادمًا من ليفربول الإنجليزي ويملك عقدًا مع الفريق حتى صيف عام 2025.

أرقام اللاعب الإسباني

وخاض ألبيرتو 263 مباراة مع فريق لاتسيو في كل البطولات وسجل اللاعب 47 هدفًا وصنع 68 تمريرة حاسمة لزملائه.

جدير بالذكر أن النصر حتى الآن نجح في ضم كل من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي أليكس تيليس.