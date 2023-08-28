سبب استبعاد تمبكتي من مباراة الهلال والاتفاق

يغيب النجم حسان تمبكتي المنضم حديثًا إلى صفوف الأزرق، عن مباراة الهلال والاتفاق اليوم، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن سبب استبعاده.

جيسوس يستبعد تمبكتي

وأكدت تقارير، استبعاد المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لحسان تمبكتي من قائمة مباراة الهلال والاتفاق اليوم، وذلك على الرغم من تعافيه من الإصابة، ومشاركته في التدريبات الجماعية مؤخرًا.

وحسم الصحافي سعد السبيعي الجدل بشأن سبب غيابه، وقال عبر حسابه على منصة “إكس”: “كما وصلني، جيسوس استبعد تمبكتي من مواجهة اليوم أمام الاتفاق لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، ولا علاقة لإجراءات تسجيله التي اكتملت 100%”.

وانتقل تمبكتي من الشباب إلى الهلال مؤخرًا، في صفقة أثارت حالة من اللغط في الوسط الرياضي، وأكدت تقارير أن رئيس النادي خالد الثنيان اتخذ قرارًا منفردًا، قبل أن يتم حل مجلس الإدارة بالأمس، لتقديم 4 من الأعضاء لاستقالتهم.

مباراة الهلال والاتفاق

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والاتفاق عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة الهلال والاتفاق اليوم، حيث يحتل الزعيم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن فارس الدهناء صاحب المركز الرابع.