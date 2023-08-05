سبب تأخر باريس سان جيرمان في حسم صفقة عثمان ديمبلي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، سبب تأخر باريس سان جيرمان الفرنسي في حسم صفقة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة Sport الإسبانية اليوم، فإن اللاعب الفرنسي كان من المفترض له التوقيع مع باريس سان جيرمان أمس الجمعة، لكن الصفقة تأخرت عن موعدها المحدد.

وأضافت الصحفية أن برشلونة تأخر في إرسال مستندات خاصة بالصفقة، حيث استغرق برشلونة وقتًا أكثر من المتوقع لتسليم أوراق الصفقة لـ باريس سان جيرمان.

عقبة لإتمام صفقة عثمان ديمبلي

جدير بالذكر أنه كان يحق للاعب عثمان ديمبلي بحسب عقده مع برشلونة، مغادرة الفريق الكتالوني حتى منتصف ليل 31 يوليو مقابل 50 مليون يورو، وفي حال استمرت المفاوضات حتى يوم 1 أغسطس فسيكون ثمن الصفقة 100 مليون يورو وليس 50 مليون يورو على فريق باريس سان جيرمان.

وكان راديو كتالونيا ذكر أن برشلونة يرحب برحيل لاعبه الفرنسي إلى نادي باريس سان جيرمان قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب الفرنسي جدد عقده مع برشلونة حتى عام 2027، حيث يتواجد عثمان حاليًا في جولة أمريكا مع لاعبي برشلونة استعدادًا للموسم الجديد.

بديل مبابي

ويرغب باريس سان جيرمان في ضم ديمبلي ليكون بديلًا للاعب الفرنسي كيليان مبابي الذي افتعل أزمة مع إدارة باريس سان جيرمان مؤخرًا.

وكان مبابي دخل في أزمة مع إدارة باريس سان جيرمان دفعتهم للتفكير في بيعه في صيف العام الحالي والاستفادة منه ماليًّا بدلًا من رحيله بالمجان في صيف العام المقبل.

وكانت الأزمة بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، بدأت حينما أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.