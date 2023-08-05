Icon

أبرز اللقطات لانفجار باريس وإصابة 5 أشخاص Icon مسيرة عمران خان من لاعب كريكيت إلى أشهر سجين سياسي بالعالم Icon وصول الطائرة الإغاثية الـ 18 إلى تركيا Icon سبب تأخر باريس سان جيرمان في حسم صفقة عثمان ديمبلي Icon الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية Icon ريال مدريد يرصد مكافأة لإقناع كيليان مبابي بمغادرة باريس سان جيرمان Icon مالكوم يضيف ثالث أهداف الهلال Icon مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن Icon بين قمتي الـ20 في بالي ونيودلهي.. العالم يقلص والسعودية تنفق Icon رومارينيو يقلص الفارق لـ الاتحاد ضد الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
اللاعب أراد مغادرة برشلونة

سبب تأخر باريس سان جيرمان في حسم صفقة عثمان ديمبلي

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
سبب تأخر باريس سان جيرمان في حسم صفقة عثمان ديمبلي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، سبب تأخر باريس سان جيرمان الفرنسي في حسم صفقة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة Sport الإسبانية اليوم، فإن اللاعب الفرنسي كان من المفترض له التوقيع مع باريس سان جيرمان أمس الجمعة، لكن الصفقة تأخرت عن موعدها المحدد.

قد يهمّك أيضاً
دواء هندي متداول يحتوي مواد سامة

دواء هندي متداول يحتوي مواد سامة

النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام

النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام

وأضافت الصحفية أن برشلونة تأخر في إرسال مستندات خاصة بالصفقة، حيث استغرق برشلونة وقتًا أكثر من المتوقع لتسليم أوراق الصفقة لـ باريس سان جيرمان.

عقبة لإتمام صفقة عثمان ديمبلي

جدير بالذكر أنه كان يحق للاعب عثمان ديمبلي بحسب عقده مع برشلونة، مغادرة الفريق الكتالوني حتى منتصف ليل 31 يوليو مقابل 50 مليون يورو، وفي حال استمرت المفاوضات حتى يوم 1 أغسطس فسيكون ثمن الصفقة 100 مليون يورو وليس 50 مليون يورو على فريق باريس سان جيرمان.

وكان راديو كتالونيا ذكر أن برشلونة يرحب برحيل لاعبه الفرنسي إلى نادي باريس سان جيرمان قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب الفرنسي جدد عقده مع برشلونة حتى عام 2027، حيث يتواجد عثمان حاليًا في جولة أمريكا مع لاعبي برشلونة استعدادًا للموسم الجديد.

عثمان ديمبلي - 1 - ديمبيلي

بديل مبابي 

ويرغب باريس سان جيرمان في ضم ديمبلي ليكون بديلًا للاعب الفرنسي كيليان مبابي الذي افتعل أزمة مع إدارة باريس سان جيرمان مؤخرًا.

وكان مبابي دخل في أزمة مع إدارة باريس سان جيرمان دفعتهم للتفكير في بيعه في صيف العام الحالي والاستفادة منه ماليًّا بدلًا من رحيله بالمجان في صيف العام المقبل.

وكانت الأزمة بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، بدأت حينما أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال
مشاهير

الشيف بوراك يقاضي والده بتهمة الاحتيال

مشاهير
وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3...

وظائف
أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن
السعودية اليوم

أبرز الخدمات المقدمة بمراكز عناية لضيوف الرحمن

السعودية اليوم
آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز
آخر الاخبار

آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز

آخر الاخبار
تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة
السوق

تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة أنعام القابضة

السوق
طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا
العالم

طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان...

العالم
ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي
الرياضة

ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي

الرياضة
زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية
السعودية اليوم

زوار جدة يستمتعون بهواية ركوب الدراجات المائية

السعودية اليوم