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بعصر التصحر واستنباط أقوام للمياه من الآبار

سبب تسمية الأنباط بهذا الاسم وعلاقتها بالآبار

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
سبب تسمية الأنباط بهذا الاسم وعلاقتها بالآبار
المواطن - فريق التحرير

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كشف الباحث في الطقس والمناخ خالد الزعاق، سبب تسمية الأنباط بهذا الاسم.

وأوضح الزعاق خلال فقرة برنامجه عبر قناة العربية، أن هذا الاسم ارتبط بعصر التصحر واستنباط أقوام للمياه من باطن الأرض عن طريق الآبار، فسموا بالأنباط.

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وأشار الزعاق إلى أن الجزيرة العربية مر عليها عصور مختلفة عبر آلاف السنين، مثل عصر التجمد وعصر السافانا وعصر الأمطار الموسمية-6 شهور مطر- 6 شهور جفاف-، ثم عصر التصحر الذي نعيشه الآن.

طريق الآبار

وأردف: مع بداية عصر التصحر، تبخرت المياه من وجه الأرض واختبأت في باطنها، فأتت أقوام تستنبط الماء من باطنها عن طريق الآبار، بطيها بالحجارة، ونقل هذه المياه عن طريق القنوات المخفية والظاهرية، فسموا بالأنباط لأنهم استنبطوا الماء من باطنها.

ونوه الزعاق بأن موطن الأنباط هو قلب الجزيرة العربية في نجد، ويمتد ملكهم من اليمن جنوبًا إلى الأردن شمالًا.

وأكمل: أن المغذي الرئيسي لمياه الآبار هي الأمطار، عن طريق الشعاب والأودية، ففي السنوات المطيرة تكون وفيرة المياه، وفي السنوات المجدبة تكون قليلة المياه وأقل مستوى للمياه يكون في عز القيظ، في موسمي المرزم والسليبين، ومع دخول موسم سهيل تستعيد قوتها.

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