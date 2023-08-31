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تزداد فرصة الأمطار في نهايته

سبب تسمية شهر سبتمبر بهذا الاسم

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ مساءً
سبب تسمية شهر سبتمبر بهذا الاسم
المواطن - فريق التحرير

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كشف الباحث في الطقس والفلك د. خالد الزعاق سبب تسمية شهر سبتمبر بهذا الاسم، مشيرًا إلى أنه يرمز إلى النداء بأن وقت الزراعة قد حل.

وقال الزعاق خلال فقرة برنامجه بقناة العربية: إن شهر سبتمبر هو الشهر التاسع من شهور السنة الميلادية، وهو أحد الأربع شهور التي تتكون من ثلاثين ويومًا وسمي سبتمبر نسبة إلى اللفظة الرومانية سبتم والتي تعني السابع.

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السنة الرومانية

وأضاف خالد الزعاق: هو أيضًا الشهر السابع من شهور السنة الرومانية، التي تبدأ بشهر مارس، وبعد إضافة شهري يناير وفبراير أصبح ترتيبه التاسع.

سبب التسمية

وأكمل: يسمى سبتمبر بالعراق وبلاد الشام بأيلول وهي لفظة سريانية تعني النداء، فهم ينادي بعضهم بعضًا أن وقت الزراعة قد حل، وفي نهايته تزداد فرصة هطول الأمطار خاصة على بلاد الشام.

 

 

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