سبب حدوث ظاهرة البرق في السماء وطريقة تحركه

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، كيف يتحرك البرق؟ وهل ينطلق من الأعلى إلى الأسفل، أي من السحب إلى الأرض، أو العكس؟

كيف يتحرك؟

وقال المسند في منشور عبر منصة إكس: يتحرك البرق من السحب باتجاه الأرض، والعكس صحيح، أحيانًا يبدأ من الأرض ويتحرك إلى أعلى باتجاه السحب، فضلًا عن أن البرق يتحرك في كل اتجاه يمين ويسار، وأحيانًا من الأعلى إلى الأسفل ثم يغير اتجاهه إلى الأعلى وهكذا، فلا تستغرب عندما تشاهد مقاطع فيديو مبطأ تُظهر لك أشكالًا من البرق، ربما تكون غير مألوفة لديك.

الرعد والبرق

وفيما يخص حدوث الرعد، وكيف يحدث الرعد بدون برق؟، أجاب المسند: لا، لا يمكن أن يحدث الرعد بدون برق، فالبرق هو التيار الكهربائي الذي يسخن الهواء بسرعة فائقة وبطاقة عالية وهو الذي يحدث الصوت عبر تمدد وانكماش الهواء بسرعة، وأحيانًا تسمع الرعد ولا ترى البرق لكون الحدث حصل في السحب المرتفعة، وتحتها سحب كثيفة تحجب عنك رؤية البرق، وأحيانًا أخرى ترى البرق ولا تسمع الرعد‼ لأنه حدث في مكان بعيد جدًّا.

وأكمل: هل يمكن أن يضرب البرق المكان نفسه مرتين؟ نعم أحيانًا يضرب البرق المكان نفسه مرتين في وقت متقارب جدًّا، وأحيانًا أكثر من مرة.

عاصفة مكة المكرمة

جدير بالذكر أن مكة المكرمة شهدت الثلاثاء عاصفة رعدية شديدة وأمطارًا غزيرة، وهبوب رياح غبارية تسببت في اقتلاع اللوحات الإعلانية وتطاير الأشياء في الهواء بشكل غريب، فضلًا عن صاعقة رعدية مذهلة لامست برج الساعة.