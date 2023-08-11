سبب غير متوقع لارتفاع فاتورة الكهرباء

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كشف المعماري ورجل الأعمال المهندس مساعد القفاري عن أحد مسببات ارتفاع فاتورة الكهرباء، مشيرًا إلى أن السبب هو سحب الهواء البارد من الصالة والغرف حيث تقوم المكيفات بتعويضه.
ونشر القفاري مقطع فيديو شرح من خلاله كيفية سحب الهواء بعد تشغيل مروحة الشفط حيث قام بإجراء تجربة داخل دورة مياه.
وقام القفاري بإغلاق مروحة الشفط، وأغلق باب الحمام، ووضع مناديل أسفل الباب التي كانت ثابتة لا تتحرك لعدم وجود هواء، ثم قام بفتح مروحة الشفط فبدأ دخول تيار هواء من أسفل الباب، وبدأت المناديل تتحرك.
وحرص القفاري على توضيح كلامه بتجربة واقعية فقام بإحضار كيس بداخله هواء ثم قام بسحب الهواء بالكامل بفمه، مشيرًا إلى أن في حال عدم وجود هواء لن ينجح السحب، فهذا هو نفس مبدأ المروحة.
وأكد أن مراوح الشفط سبب من أسباب خروج الهواء البارد الموجود في الغرف المجاورة لها، مما يدفع المكيفات للعمل بقوة أعلى لتبريد الهواء الجديد الداخل، كما شدد على ضرورة فصل مراوح الشفط عند الخروج من الحمام، من أجل الحفاظ على الهواء المبرد لأطول فترة ممكنة.
نسترجع معلوماتنا أيام الدراسة … مايضر 😅
سكر الباب وخلص تنحل المشكلة !
قلنا تسويق بس عاد ماهو كذا… أوفر !
وووو
حنّا فريق تطوير نبتكر حلول لمعالجة مشاكل كثيرة أغلب الناس ما تخطر على بالها👌🏻
نعمل لكي نجني ثمرة جهدنا، لكن بفكر جديد وتحديث مستمر وبجودة يستحقونها عملائنا ❤️ pic.twitter.com/y96RNXuFTt
— مهندس مساعد القفاري (@AlgfariMussad) August 9, 2023