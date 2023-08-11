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مراوح الشفط تسحب برودة المكيف

سبب غير متوقع لارتفاع فاتورة الكهرباء

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
سبب غير متوقع لارتفاع فاتورة الكهرباء
المواطن - فريق التحرير

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كشف المعماري ورجل الأعمال المهندس مساعد القفاري عن أحد مسببات ارتفاع فاتورة الكهرباء، مشيرًا إلى أن السبب هو سحب الهواء البارد من الصالة والغرف حيث تقوم المكيفات بتعويضه.

سحب الهواء البارد

ونشر القفاري مقطع فيديو شرح من خلاله كيفية سحب الهواء بعد تشغيل مروحة الشفط حيث قام بإجراء تجربة داخل دورة مياه.

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وقام القفاري بإغلاق مروحة الشفط، وأغلق باب الحمام، ووضع مناديل أسفل الباب التي كانت ثابتة لا تتحرك لعدم وجود هواء، ثم قام بفتح مروحة الشفط فبدأ دخول تيار هواء من أسفل الباب، وبدأت المناديل تتحرك.

تجربة عملية

وحرص القفاري على توضيح كلامه بتجربة واقعية فقام بإحضار كيس بداخله هواء ثم قام بسحب الهواء بالكامل بفمه، مشيرًا إلى أن في حال عدم وجود هواء لن ينجح السحب، فهذا هو نفس مبدأ المروحة.

مراوح الشفط

وأكد أن مراوح الشفط سبب من أسباب خروج الهواء البارد الموجود في الغرف المجاورة لها، مما يدفع المكيفات للعمل بقوة أعلى لتبريد الهواء الجديد الداخل، كما شدد على ضرورة فصل مراوح الشفط عند الخروج من الحمام، من أجل الحفاظ على الهواء المبرد لأطول فترة ممكنة.

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