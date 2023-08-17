سبب قد يعرقل تخلص تشيلسي من حكيم زياش

لايزال نادي تشيلسي الإنجليزي يطمح للتخلص من اللاعب المغربي حكيم زياش وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النجم المغربي صاحب الـ 30 عامًا قريبًا من الانتقال لنادي النصر في الميركاتو الصيفي الحالي ولكن الصفقة فشلت بسبب معاناة اللاعب المغربي من إصابة مزمنة في الركبة.

سبب خوف تشيلسي

وقال الإعلامي الإيطالي وخبير الصفقات، فابريزيو رومانو إن تشيلسي نجح في التوصل لاتفاق شفهي مع غلطة سراي التركي لضم اللاعب المغربي، ولايزال هناك بعض التفاصيل الصغيرة لإتمام الصفقة مثل إجراء الفحوصات الطبية ومرور اللاعب منها بسلام.

وأضاف رومانو أن تشيلسي حريص في التعامل مع غلطة سراي على إتمام الصفقة حتى لاتفشل مثلما حدث مع النصر وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي مطلع يوليو الماضي، أكد الإعلامي بين جاكوبس عبر حسابه في “تويتر” أن زياش أجرى الفحوصات في مدينة مدريد الإسبانية تمهيدًا للانضمام إلى النصر آنذاك وأن الصفقة لن تتم بعد ما تم كشفه في الفحص.

رد حكيم زياش

النجم المغربي حكيم زياش نشر صورة لركبته عبر خاصية Story في حسابه في موقع “الإنستجرام” قائلًا: “مشاكل في الركبة حقًّا؟!”.

وكانت بعض التقارير كشفت عن تفاصيل عقد زياش مع النصر حيث تبلغ قيمة الصفقة 15 مليون يورو تم دفعها لتشيلسي، كما أن مدة العقد 3 مواسم للاعب المغربي وسيتقاضى في كل موسم 12 مليون يورو.

ويمتد عقد حكيم زياش صاحب الـ30 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي حتى صيف عام 2025، إلا أنه يسعى لخوض تحدٍّ جديد، بعد ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي.