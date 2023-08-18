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مخاطرها غير متوقعة

سبب لجوء الوالدين للدلال والحماية المفرطة لأبنائهم

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
سبب لجوء الوالدين للدلال والحماية المفرطة لأبنائهم
المواطن - فريق التحرير

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الدلال الزائد للأطفال من قبل الآباء، يمثل إحدى أكبر المشكلات التي تؤرق الأسر، فالطفل عندما يطلب شراء لعبة أو جهاز ما بإلحاح شديد، إن رفضت الأسرة تنفيذ طلبه، تراه يسرع إلى سلاحه المعتاد؛ البكاء، فتبادر الأسرة على الفور إلى تلبية طلبه، وفي المقابل يؤكد الأطباء والاختصاصيين النفسيين المتعاملين مع الأطفال، أن الكثير من الإزعاج أفضل من القليل من الدلال.

ويرى الاختصاصيون والمستشارون التربويون أن مسألة التدليل سهلة وبسيطة، لكن عواقبها وخيمة، ليس على الطفل فقط، بل على كل المحيطين به، وعلى رأسهم الوالدان.

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الآباء يميلون

وفي هذا السياق قال استشاري الطب النفسي دكتور محمد اليوسف عبر تغريدة في منصة إكس: “نفسيًّا الدلال المبالغ فيه، والحماية المفرطة مثلها في الضرر مثل الشدة الزائدة والقسوة المفرطة. مع هذا في مجتمعنا إذا تكلمت عن الأولى أجد التأييد والتشجيع والتصفيق، بينما إذا تطرقت للثانية أجد الكثير من الاعتراضات ووصف الطرح النفسي بالمبالغات.

أسباب التدليل

وأوضح اليوسف أن السبب قد يكون واحدًا من 4 أسباب هي: أن المعترضين تربوا بالطريقة الثانية لا الأولى، ولذا فهم على ما اعتادوا وتربوا عليه، أو أن المعترضين لأنهم تعرضوا للأسلوب الثاني فيرغبون في تطبيقه على أبنائهم، من باب (اللي تعرفه ولا اللي ما تعرفه) أو بسبب الجفاف العاطفي وشهوة التعنيف والضرب أو جميع ما سبق.

الاعتدال في التربية

وينصح التربويون أن يعتدل الأهل في تربية طفلهم وألا يبالغوا في حمايته وتدليله، أو إهماله كذلك على حد سواء. وعليهم أن يعوا أنهم عندما يمنعون عنه بعض حاجياته، فليس معنى ذلك حرمانه، بل تنشئته تنشئة صحيحة، حتى يخرج الطفل للمجتمع قادرًا على مواجهة الحياة. فليس كل شيء ميسرًا وليست كل الرغبات متاحة، وإن محاولة إرضائه وتلبية طلباته على الفور، فإن ذلك قد يسعده ويسعد الأم في الوقت نفسه، لكن هذه السعادة لن تدوم حينما تتعارض رغباته لاحقًا مع الممنوعات. فالدلال المبالغ فيه وإن كان مدفوعًا بالحب والعواطف الطيبة، إلا أنه كثيرًا ما ينقلب إلى عكس المراد.

مخاطر الإفراط في التدليل

وأكدت دراسة حديثة أن الإفراط في تدليل الطفل ينطوي على مخاطر كثيرة ربما تكون أشد خطورة من ضربه، خاصة إن كان الطفل وحيدًا. وأشارت الدراسة إلى أن الطفل الوحيد غالبًا ما يكون أنانيًّا، يستمتع بالسيطرة على كل من حوله إلى درجة يصبح فيها ديكتاتورًا.

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